Réservoirs à hydrogène : Faurecia va implanter son centre mondial de recherche à Bavans

Le Centre mondial d'expertise sur l'échappement de Faurecia à Bavans vient de remporter la bataille de l'hydrogène. Il a été choisi pour accueillir un centre mondial de R&D pour les réservoirs à hydrogène dans l'automobile, a-t-on appris ce mercredi. Bavans était en compétition avec Berlin (Allemagne) et la ville de Grenoble.

Un projet à 100 millions d'euros

L'investissement prévu est de 100 millions d'euros, dont 4,5 millions d'euros apportés par la région. Le Conseil régional devrait voter ce soutien lors de la séance plénière de ce jeudi à Dijon. On ne connaît pas pour l'heure le nombre de créations de postes qui pourrait résulter de cette implantation.

Une dynamique structurante et entraînante pour toute la filière"

"C'est une nouvelle formidable", s'est félicitée au micro de France Bleu Belfort Montbéliard Marie-Guite Dufay, la présidente PS de la région Bourgogne Franche-Comté. Elle y voit une opportunité pour créer une dynamique "structurante et entraînante pour tous les acteurs de la filière hydrogène (...) grâce à la recherche qui se fait depuis vingt ans ici sur ce secteur, nous commençons à en récolter les fruits", a-t-elle déclaré.

Bavans, label Territoire hydrogène depuis fin 2016

"Bavans était en concurrence avec Berlin, puis Grenoble, depuis que Faurecia et Michelin se sont alliés, et c'est Bavans qui a été retenu, c'est normal parce que c'est à Bavans et non à Berlin, ni à Grenoble, qu'il y a la compétence spécifique, la recherche, l'écosystème qui (nous) permettent aujourd'hui (d'avoir) un vrai potentiel en matière d'hydrogène" au niveau régional, a déclaré Mme Dufay.

La Bourgogne Franche Comté est depuis fin 2016 label Territoire Hydrogène. Dans ce centre de Recherche et Développement de Bavans, Faurecia collabore notamment avec le CEA de Grenoble et le FCLab de Belfort sur des systèmes de pile à combustible pour l’automobile.