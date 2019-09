PHOTOS - Résidence Paul Picquet à Sens : un programme de réhabilitation va être proposé

INFORMATION FRANCE BLEU AUXERRE - Cette résidence de 41 logements à Sens (Yonne), qui devait être livrée à ses propriétaires en 2013 ne l'est toujours pas à ce jour. Le promoteur a fait faillite. Mais depuis une semaine, un expert en bâtiment a été nommé, dans le but de finir le chantier.

Sens, France

Dans cet appartement aux murs d'un blanc éclatant, tout semble prêt à accueillir un habitant, indique Eric Matias, gérant du cabinet EM concept à Sens : "on a des WC, on a des douches, tout est équipé. On est comme ça sur 95% de l'immeuble. Là, on est dans un cadre où si les réseaux techniques sont validés et correspondent à nos attentes, ça peut être mis en vente ou en location. Ces appartements peuvent être habitables."

Une salle de bain prête à l'utilisation dans un des appartements de la résidence Paul Picquet à Sens © Radio France - Renaud Candelier

La Banque Populaire doit financer la fin des travaux

C'est la Banque populaire qui a mandaté cet expert pour vérifier que la plomberie, l'électricité ou encore les garde-corps répondent aux normes. La banque s'était portée caution pour le promoteur qui a fait faillite. C'est désormais à elle de payer la fin des travaux : "ici on se retrouve avec _des plafonds qui sont tombés_. Mais dans le cadre d'une réparation, c'est quelques semaines de travaux."

Plusieurs parties communes et plusieurs appartements ont été victimes de dégâts des eaux à la résidence Paul Picquet à Sens © Radio France - Renaud Candelier

Sauf qu'il y a des malfaçons dans ce bâtiment, comme ces tuyaux d'aération du parking destinés à évacuer les gaz d'échappement, qui donnent sur des terrasses. Eric Matias promet de chercher des solutions : "on a bureau de contrôle qui est missionné pour dimensionner tout le volume du sous-sol pour améliorer l'extraction des fumées et éventuellement supprimer celles qui sont en terrasse."

Cela fait partie de ma mission de rendre l'immeuble habitable et livrable - Eric Matias, gérant du cabinet EM Concept

Suite aux multiples faillites de sociétés qui ont émaillé ce dossier, à la demande de la banque populaire et de l'expert en bâtiment, désormais tous les travaux à venir à la résidence Paul Picquet seront menés par des entreprises sénonaises.

La résidence pourrait être rendue à ses propriétaires dans un délai d'un a deux ans. En parallèle, les actions judiciaires se poursuivent pour une partie des 17 propriétaires. Dans cette résidence, 24 appartements sont sans propriétaires, faute d'avoir été vendus.