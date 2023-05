Résidences secondaires: "La Bretagne aux Bretons, dehors les Français, c'est raciste" pour le maire d'Ouessant

L'île d'Ouessant fait le plein pour le week-end de l'Ascension. La compagnie Penn ar bed a même mis en place une rotation supplémentaire ce mercredi après-midi. L'île vit du tourisme, mais vit aussi la pression touristique. Denis Palluel, maire d'Ouessant revient sur cet équilibre à trouver.

France Bleu Breizh Izel : Vous subissez comme partout la pression immobilière, du fait des des résidences secondaires et des locations touristiques. Est-ce que cela a toujours été, ou est ce plus problématique qu'il y a quelques années ?

Avant de dire que c'est un problème, on va dire que c'est une réalité qui s'est installée depuis longtemps. A Ouessant, on a à peu près 50 % de résidences secondaires, mais dans certains endroits du littoral c'est beaucoup plus. Ce qui n'est pas bon, c'est le déséquilibre. Ouessant vit largement du tourisme, il faut s'en réjouir parce que ça maintient des emplois et ça maintient une vie à l'année : des commerces sont ouverts à l'année parce qu'ils font du chiffre en été. Ce qui est moins bon, c'est le déséquilibre, avec des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs qui n'arrivent pas loger. Et ça c'est un vrai problème.

Là, on est plutôt à l'équilibre?

On est plutôt dans une bascule dans le mauvais sens, la situation devient de plus en plus tendue.

Ca veut dire que les actifs ne peuvent pas s'installer chez vous ?

On essaie toujours de trouver des solutions, quand on a des gens avec des fonctions essentielles qui doivent s'installer sur l'île : un pharmacien est supposé venir s'installer en remplacement de la pharmacienne actuelle. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va lui fournir un logement. Les communes essaient toujours de trouver des solutions, mais de manière plus globale, c'est un frein pour les hôtels-restaurants. Certains me disent que ils sont obligés de réduire la toile parce qu'ils ne trouvent pas assez de personnel.

Que faire ? Une proposition de loi (retardée) doit être déposée, pour durcir la fiscalité, la rendre moins intéressante pour les propriétaires de meublés de tourisme, pour obliger à demander des autorisations. D'ailleurs, faut-il une autorisation pour ouvrir un meublé de tourisme à Ouessant ?

Non, parce que la loi ne le permet pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que faire de la location saisonnière, c'est plus intéressant que de faire la location à l'année. Il faut faire en sorte que louer à des travailleurs saisonniers ou louer à l'année soit plus attractif pour ceux qui possèdent un bien. Ca passe par la loi. L'année dernière, on nous parlait d'extension des zones tendues mais c'est remis à 2024. D'autant plus que ce ne sont pas des outils miracle non plus. Parce que l'argent, la fiscalité, pour certains, ça ne les empêchera pas d'investir ou de louer en saisonnier s'ils ont envie de le faire.

Être classé en zone tendue, qu'est-ce que ça changerait ?

Ça permettrait d'instaurer une taxe sur les logements vacants et de déconnecter la taxe d'habitation des résidents sur le secondaire de la taxe foncière. La commune d'Ouessant, comme d'autres, pourrait augmenter la taxe d'habitation qui s'applique maintenant seulement au secondaire sans toucher à la taxe foncière qui concerne tout le monde.

Une maison - appartenant en plus à une famille Ouessantine d'origine - a été taguée dans la nuit du 7 au 8 mai : "La Bretagne aux Bretons, dehors les Français". C'est choquant, il y a des tensions ?

C'est du racisme. Pour moi, la question est sociale. Comment faire en sorte que des gens qui vivent ici, peu importe d'où ils viennent, puissent vivre dignement avec des salaires qui sont souvent moyens pour ne pas dire bas. Ce genre de slogan identitaires n'a pas sa place à Ouessant ou ailleurs.

Vous ressentez ces tensions ?

Il ne faut pas exagérer non plus. Ce week-end on accueille des gens de partout dans une ambiance qui sera chaleureuse, il faut conserver cet esprit d'ouverture. Mais des gens viennent me voir, ils sont sur liste d'attente pour obtenir un logement : je peux comprendre leur impatience voire leur mécontentement. Il faut faire attention à ce qu'une casse sociale ne s'instaure pas.

