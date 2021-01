Résignés et démoralisés, les restaurateurs s'interrogent : combien de temps vont-ils pouvoir tenir ?

C'est sans surprise que les restaurateurs ont reçu cette confirmation du ministère de l'Économie ce mardi après-midi : non, les bars et restaurants ne pourront rouvrir le 20 janvier, comme l'avait évoqué le gouvernement fin novembre. Ils ne savent toujours pas quand ils pourront reprendre leur activité. Les plus optimistes espèrent fin février quand d'autres parlent du mois d'avril. Jean Castex le Premier ministre doit tenir une conférence de presse jeudi.

Les représentants du secteur de la restauration, reçus à Bercy, ont réclamé le maintien des aides de l'Etat. "Nous avons eu le sentiment d'être entendu, soutenu et appuyé" a déclaré Didier Chenet, le président du GNI (Groupement National des Indépendants), à l'issue de la réunion.

Si certains restaurateurs s'estiment bien accompagnés par les diverses mesures gouvernementales, depuis la fermeture imposée de leur établissement, d'autres à l'inverse se sentent méprisés et abandonnés. C'est le cas d'Antoine Roche, gérant, depuis 2012, de "Nos ancêtres les Gaulois" sur l'Île Saint-Louis à Paris. Il dresse un bilan cynique de son année 2020 : "deux semaines de réouverture seulement fin juin début juillet, car sans possibilité de servir en terrasse, et avec les tables espacées, on perdait trop d'argent". Avec son équipe, il tente d'ouvrir en septembre, mais l'un des salariés est cas contact, la médecine du travail lui demande alors de refermer l'établissement le temps que tout le personnel se fasse dépister. Il rouvre son restaurant le 3 octobre : "une journée, seulement, avant d'être à nouveau confiné". Il aura été ouvert son établissement durant trois mois et demi au total en 2020.

Fermer plus longtemps pour ensuite rouvrir sans distanciation

Entre ouvrir partiellement (en payant des charges, mais en percevant la moitié du chiffre d'affaire à cause de la distanciation) et rester fermer (en percevant des aides et du chômage partiel), les restaurateurs ont vite fait le calcul : mieux vaut rester fermer.

Fabien Lapeyre tient un pub anglais, So Fab, dans le Ve arrondissement de Paris et attend la fin de la pandémie pour ouvrir son nouveau pub gastronomique dans le XVIIe. Il préfère attendre plusieurs semaines et rouvrir définitivement : "Rouvrir pour avoir des contraintes ingérables, avec un client pour 8 m2, ça n'aurait aucun sens pour nous, car on aura forcément un chiffre d'affaire limité. Autant rester fermé, en finir une fois pour toute avec ce virus, et rouvrir en avril quand ça ira mieux".

Point de vue que partage le patron de Nos Ancêtres les Gaulois, lui aussi résigné. Il ne s'attend pas à une reprise d'activité dans les prochains mois : "J'ai 300 couverts. Ma clientèle est composée à 50% de touristes ; ils ne seront pas là avant 2022. J'ai aussi 20% d'entreprises et 30% d'étudiants". Deux segments qui risquent fort d'être absents dans les prochain mois.

Le restaurant Nos Ancêtres les Gaulois n'a ouvert que durant trois mois et demi en 2020 © Radio France - Antoine Roche

Antoine Roche tente de faire bonne figure vis à vis de ses proches : "J'ai une femme, des enfants. J'essaie de les préserver de tout ça. Mais moralement, c'est compliqué". Alors, c'est son corps qui endosse l'anxiété : hypertension, troubles digestifs et insomnies, des troubles qu'il n'avait pas auparavant. "J'ai déjà vu une dizaine de spécialistes différents : pneumologue, cardiologue, ORL, etc.. donc physiquement le bilan est très lourd."

Le patron du célèbre restaurant de l'Ile Saint-Louis dresse avec amertume ce bilan : "c'est un métier exigeant, qui demande de faire des sacrifices familiaux et financiers, et on perd, du jour au lendemain, toutes les raisons pour lesquelles on a fait ces sacrifices."

Quand n'on a pas d'objectif, dans une vie, on n'est forcément pas bien

De son côté Fabien Lapeyre tente, non sans difficulté, de rester positif. "J'ai arrêter de broyer du noir parce que ça ne sert à rien de regarder vers le bas. Mais le bout du tunnel, on ne le voit pas. Quand n'on a pas d'objectif, dans une vie, moralement, on n'est forcément pas bien".

Les fêtes de fin d'année ont pu mettre du baume au cœur. "Mais le mois de janvier va être très très dur" appréhende le gérant du pub. "On a fait dix ou vingt fois le ménage dans nos commerces, on a restauré tout ce qu'il y avait à réparer, et là, on va vraiment tourner en rond, et ça va paraître long".

Bien sûr, il existe des aides et subventions : chômage partiel, Fond de solidarité, Prêt garanti par l'Etat, Prêt rebond, incitations fiscales auprès des bailleurs... encore faut-il cocher toutes les cases. Ce qui est loin d'être le cas pour tous ces restaurateurs.

Des risques de dérive

Certains ont déjà consommé leur prêt à taux zéro en payant le bail. A cours de trésorerie, il ne leur reste plus rien pour garder leur commerce. Les gérants de bars et restaurants discutent beaucoup entre eux. Ils tournent en rond à la recherche de solutions. "Il y a des gens qui vont ouvrir le restaurant en tirant les rideaux, pour essayer de gagner 3 francs 6 sous pour survivre. parce qu'ils n'auront pas le choix. Voilà ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines" prévient Fabien Lapeyre.