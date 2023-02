Olivier Deloince est menuisier- agenceur. C’est à l’âge de 12 ans qu’il décide de travailler le bois après une visite dans l’atelier de son oncle.

Réalisation RésinObois

Diplômé en productique bois, option conception, complété avec une formation en ébénisterie, il travaille alors avec son oncle et participe à de grands chantiers comme les bureaux d’M6, la discothèque « Le duplex » sous l’Arc de Triomphe ou encore la Pyramide du Louvre.

Réalisation RésinObois

En 2018 il monte sa propre société ResinObois à Toucy et s’entoure de professionnels. Il travaille avec des décorateurs d’intérieur, des maîtres d’œuvre et des architectes et fabrique des meubles en mélaminé et stratifié et en résine de synthèse.

Réalisation RésinObois

En Bourgogne Franche-Comté, on lui doit de nombreuses réalisations comme au CIFA d’Auxerre ou encore au chantier médiéval de Guédelon.