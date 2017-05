DOCUMENT - La résistante corse Danielle Casanova racontée par sa nièce

Alors que l'exposition "Danielle Casanova, héroïne nationale" a pris ses quartiers à la Collectivité territoriale de Corse à Ajaccio, la nièce de la résistante, Isaline Amalric Choury, nous offre un témoignage poignant sur cette grande figure de la Résistance.

La Collectivité territoriale de Corse accueille depuis mercredi l'exposition "Danielle Casanova, héroïne nationale". Cette exposition itinérante traverse la Corse depuis 2009, elle retrace la vie de cette résistante, de son combat, de sa naissance à son décès au camp d’Auschwitz Birkenau le 9 mai 1943. Mais cette fois, Isaline Amalric Choury, fille du résistant Maurice Choury et nièce de Danielle Casanova, qui a créé l'exposition, a décidé d'y ajouter des éléments personnels. Courriers, articles, objets provenant de son histoire familiale.

Isaline Amlaric Choury nous a guidé dans l’exposition, nous livrant ses anecdotes, ses souvenirs.

"Les lettres de Danielle"

"Le plus émouvant pour moi, c’est quand elle apprend ma naissance". Devant l’une des vitrines de l’exposition, Isaline Amalric Choury montre plusieurs lettres, ainsi qu’une poupée de tissu.

"J’ai du soleil plein le cœur"

Danielle Casanova est arrêtée le 15 février 1942, rue de Grenelle, alors qu’elle apportait du charbon à ses amis les Politzer. La résistante est placée au dépôt pour interrogatoire, puis à la Santé et au camp de Romainville. Là elle dispose d’un peu "plus de mouvement". Elle y organise la résistance. Malgré l’avenir qui lui est promis, et dont elle a conscience, elle reste incroyablement positive toutes ses lettres

Lettre écrite par Danielle Casanova à sa mère juste après son arrestation - Exposition Danielle Casanova

"Tu diras à mes amis que moi aussi je meurs pour la France"

Danielle Casanova est ensuite déportée à Auschwitz Birkenau où elle décèdera du typhus le 9 mai 1943. 69 ans plus tard, sa nièce Isaline Amalric Choury se rend sur les lieux. "Ce que j’ai ressenti est invraisemblable à décrire…."

Être à la hauteur

L’héritage est parfois lourd à porter mais arrivée à l’âge de la retraite, Isaline Amalric Choury décide de se consacrer entièrement à honorer la mémoire de sa tante. A travers des expositions, des livres, mais aussi en se rendant dans les lycées et collèges. "Mon rôle est de transmettre, transmettre et encore transmettre. Les leçons du passé sont fondamentales pour comprendre ce qu’il se passe aujourd’hui."

La mère de Danielle Casanova à Auschwitz recueillant des cendres pour les ramener en Corse - Exposition Danielle Casanova

Infos pratiques

L'exposition est à voir à la Collectivité territoriale de Corse à Ajaccio jusqu'au 30 mai 2017. Des visites guidées par Isaline Amalric Choury sont organisées le 18 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h.