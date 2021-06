"Respect pour les livreurs" : des coursiers manifestent à Paris pour dire non aux discriminations

Une quarantaine de livreurs à vélo ou à scooter dans la rue pour dire non aux insultes, aux racismes et aux agressions dont ils sont victimes pendant leurs courses de plus en plus souvent. Ils se sont rassemblés ce vendredi après-midi place de la République à Paris.

"Respect pour les livreurs" : le mot d'ordre de la manifestation qui a rassemblé une quarantaine de livreurs ce vendredi place de la République à Paris. Un rassemblement à l'appel du CLAP (Collectif des livreurs autonomes de Paris) contre le racisme, les insultes et les agressions dont ces auto-entrepreneurs sont de plus en plus souvent victimes.

"Le plus souvent, on nous rappelle qu'on est pas en Afrique"

Djessy Henry, livreur pour une plateforme de livraison de repas affirme subir des discriminations au quotidien et notamment des propos racistes. "Le plus souvent on nous rappelle qu'on est pas en Afrique" dénonce-t-il. "On est obligé d'ignorer pour pouvoir continuer de travailler, mais moralement on est très affecté." De façon générale, les manifestants demandent plus de respect de la part des restaurateurs, des clients, mais aussi des automobilistes. "Certains en ont assez de voir les livreurs passer partout. Et à chaque fois qu'on roule on se fait insulter."

Un bouton anti-agression pour les livreurs sur les réseaux sociaux

Après la récente agression raciste d'un livreur à Cergy, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux et la plainte déposée par un livreur qui affirme avoir été traité "d'esclave" à Laval par une cliente, la plateforme Uber Eats a annoncé ce jeudi la création d'un "bouton anti-discrimination." Son objectif est de faire remonter rapidement les propos injurieux ou les violences à l'entreprise.

Mais pour Jérôme Pimot, co-fondateur et porte-parole du CLAP, cette initiative est loin d'être suffisante. "Ce sera un bouton administratif pour enregistrer des données de géolocalisation ou des référence du client." Le collectif compte mettre en place un bouton pour recevoir de l'aide d'autres livreurs en cas d'agressions ou de propos racistes ou injurieux sur Facebook ou Télégramme. "Des copains du quartier débarquent, parce qu'il y a des livreurs partout. Ça va calmer les choses et envoyer un message à l'agresseur."

Le collectif organise une nouvelle manifestation le 18 juillet prochain.