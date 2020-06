Restaurants, bars : les patrons peuvent solliciter l'extension de leur terrasse auprès de la Ville de Paris

Après deux mois de fermeture des restaurants et cafés, la mairie de Paris va permettre l'extension des terrasses, sur les rues, les places de parking ou les trottoirs. Les commerçants intéressés peuvent solliciter la mairie pour obtenir ces extensions et relancer leur activité.

Le retour du café ou du verre en terrasse, c'est pour ce mardi 2 juin ! Après deux mois et demi de fermeture en raison de la crise du coronavirus, les cafés, bars et restaurants sont autorisés à rouvrir leurs terrasses en Île-de-France.

Vendredi 29 mai, invité de France Bleu Paris, Jean-François Martins, adjoint chargé du sport et du tourisme, annonçait que les terrasses des cafés, bars et restaurants pourraient être étendues pour permettre aux établissements de compenser la fermeture de leur intérieur. Invitée ce lundi 1er juin sur notre antenne, Olivia Polski, adjointe au commerce à la Ville de Paris, est revenue sur les conditions de ces extensions.

Les établissements peuvent solliciter l'extension de leurs terrasses

Ce week-end, une carte précisait la vingtaine de rues de la capitale qui pourraient être fermées en partie pour permettre d'étendre les terrasses. Des propositions qui ont suscité l'agacement de certains élus d'opposition, qui accusent la maire Anne Hidalgo de privilégier les arrondissements qui lui sont favorables : "Ce sont des propositions de rues, souligne simplement Olivia Polski. Elles ont été faites parce que facilement piétonnisables : elles ne seront pas piétonisées dès mardi 2 juin. _Ce qui va se faire dès mardi, c'est l'extension des terrasses sur les places de parking, les trottoirs_."

"On travaillera avec les mairies d'arrondissement et les associations de commerçants sur ces sujets. Nous sommes ainsi _ouverts à des demandes de commerçants pour des piétonnisations de rues_, via le site de Paris.fr On doit leur apporter une aide après cette crise, les terrasses ont une importance majeure", ajoute l'adjointe au commerce.

"Respecter les voisins"

Mais comment maintenir l'équilibre entre extension des terrasses et tranquillité du voisinage ? L'adjointe au commerce à la maire de Paris précise quelques mesures : "_Les autorisations d'ouverture des terrasses seront fixées entre 8h et 22h, explique Olivia Polski. On demande aux établissements de ne pas avoir de gobelets en plastique pour éviter la vente à emporter. On les engage à rentrer dans un cadre beaucoup plus serein pour les riverains_."