Restaurants du coeur : à Anglet, la rentrée c'est jeudi

A Anglet, le resto du cœur rouvre ses portes jeudi. Une reprise d'activité après de petites vacances en aout car les amis de Coluche ont distribué de la nourriture durant juillet. En fait, les 11 restos du cœur des Pyrénées Atlantiques se sont activé cet été. Bilan.

La pauvreté n'a pas de vacances. Certains restos du cœur comme celui d'Anglet ont fonctionné durant l'été. Dans les Pyrénées Atlantiques les 11 centres ont assuré une distribution alimentaire aux plus démunis. En deux mois, 300 000 repas distribués ! C’est 15% de plus que l'été dernier. En France, 10 millions de repas en juillet et aout, soit, 40% de plus que l'été dernier !

Au Pays Basque les cinq restos du cœur ont ouvert leurs portes partiellement cet été. Une distribution par mois à Saint Jean Pied de Port. A Anglet, les bénévoles ont assuré deux distribution en juillet : 192 familles aidées. A Saint Jean de Luz, les associations caritatives se sont relayées pour assurer une aide aux démunis. A Ayherre, une distribution en juillet.

On est là pour les écouter aussi — Roseline Bolajuzon, membre du resto du coeur d'Anglet

"On leur donne à manger et on les conseille" - Roseline Bolajuzon

Après l'été, la reprise jeudi

Le resto du cœur d'Anglet rouvre ses portes jeudi après midi, de 14h à 16h. Auparavant la trentaine de bénévoles s'active pour nettoyer et préparer l'accueil des "clients". L'an dernier, on a dénombré 387 familles aidées à Anglet. Au total, dans les Pyrénées Atlantiques, 8000 familles ont reçu un secours l'an dernier.

L'accueil du resto du coeur en plein nettoyage © Radio France - Jacques Pons

A Anglet, l'âge des bénévoles oscille va de 22 ans à 89 ans ! 89 étés portés allégrement par Jacqueline. Une retraitée extrêmement active qui ne compte plus les campagnes effectuées au sein du resto du cœur. Peut-être vingt ans ? Elle ne sait plus. Face à elle, Valérie Pontacq, arrivée il y a deux ans de Villefranque. Pour cette jeune comptable, chaque passage au resto d'Anglet : "c'est ma récré !"

J'ai senti que c'était le moment — une jeune bénévole d'Anglet