Restaurants et bars restent fermés : "Il n'y a pas que les morts du Covid qu'on va compter"

Si la situation sanitaire s'améliore, une partie des commerces fermés pourra rouvrir le 1er décembre prochain a annoncé le premier ministre ce jeudi soir. Mais les bars et les restaurants ne seront pas concernés. Et leurs représentants en Drôme et en Ardèche sont effondrés par la nouvelle.

"Je suis dépité" dit le porte-parole de l'Union des métiers et des industries de de l'hôtellerie de la Drôme Guy Lambert. "On est les sacrifiés de l'économie" ajoute Raymond Laffont, président de l'Umih côté Ardèche. Le premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi soir que, même si la situation sanitaire s'améliorait suffisamment, seule une partie des commerces pourrait rouvrir le 1er décembre. Cela ne concernera ni les restaurants, ni les bars.

"On prend un gros coup sur la tête, une fois de plus. C'est horrible d'entendre ça." explique Guy Lambert. "C'est la mort annoncée des établissements. On a fait une enquête et 65% des cafés, hôtels, restaurants, pensent qu'ils risquent une fermeture complète. C'est une catastrophe totale." L'Etat a bien prévu une aide allant jusqu'à 10.000 euros par mois mais selon les professionnels, elle n'a pas encore été versée. En Ardèche, Raymond Laffont est également très inquiet. "Si on ne rouvre pas pour les fêtes, on ne tiendra pas." Le premier ministre a évoqué un nouvel allègement pour les vacances de Noël, pour permettre à chacun de retrouver sa famille mais il a averti qu'il ne serait pas raisonnable d'organiser de grandes fêtes pour le 31 décembre.

Il n'y a pas que les morts du Covid qu'il va falloir compter, on risque d'avoir des dommages collatéraux

L'avenir est donc très incertain pour le secteur. Certains professionnels iront-ils jusqu'à des gestes désespérés ? Guy Lambert le craint."Il va falloir être à l'écoute de tout le monde parce qu'il y a des gens qui vont avoir le moral dans les chaussettes et il n'y a pas que les morts du Covid qu'il va falloir compter. On risque d'avoir des dommages collatéraux."