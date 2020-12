Restaurants et bars sans perspective de reprise : le président de l'UMIH 31 réclame le "droit de travailler"

Le confinement prend fin ce mardi 15 décembre, remplacé par un couvre-feu entre 20h et 6h. Les déplacements en journée sont de nouveau possibles, sans attestation ou justificatif. Alors que les Français retrouvent un peu de liberté, les restaurateurs, patrons de bars, de discothèques, de cafés ou d'hôtels attendent toujours des perspectives de reprise.

La date du 20 janvier, évoquée comme une possible échéance de réouverture des restaurants, vient d'être remise en cause par le Premier ministre Jean Castex, qui a déclaré ne pas pouvoir garantir à ce stade de réouverture à ce moment-là.

L'UMIH 31 réclame le droit de travailler

"Nous allons très très mal" témoigne Ivo Danaf, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Haute-Garonne, l'UMIH 31. "N'importe quel professionnel qui n'a pas d'activité depuis un mois et demi ne peut pas aller bien. L'essence de notre vie c'est le travail, et aujourd'hui, on nous empêche de travailler, alors que c'est tout ce qu'on demande : avoir le droit de travailler".

Ivo Danaf, président de l'UMIH 31 Copier

Malgré une situation critique pour les professionnels du secteur pointée du doigt par le président de l'UMIH 31, il n'y a pas eu d'explosion du nombre de dépôts de bilan dans les tribunaux administratifs de Haute-Garonne.

Selon Ivo Danaf, c'est parce que "tout est en stand-bye. Les entreprises sont en difficulté, mais avec les aides de l'État et le chômage partiel, tout est mis en pause". Il parle de "bombe à retardement" pour qualifier les difficultés des professionnels, une bombe qui pourrait exploser une fois la crise sanitaire passée, et les aides de l'Etat levées.

Une infantilisation des restaurateurs difficilement supportable

Ivo Danaf condamne l'inégalité des traitements appliqués aux commerçants : "les magasins, les transports en commun restent bondés, les gens sont les uns sur les autres, tandis que nous n'avons pas le droit d'ouvrir".

Le président de l'UMIH 31 regrette une infantilisation des professionnels du secteur. "On nous prend pour des enfants, alors que nous sommes responsables. Nous avons prouvé avec le premier confinement que nous pouvons respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène".

Les perspectives d'une réouverture sont encore loin, mais si l'activité devait reprendre, Ivo Danaf souligne que ça ne peut pas se faire n'importe comment. "On veut ouvrir, mais pas à n'importe quelle condition. Nous voulons ouvrir pour gagner de l'argent car on ne peut pas ouvrir pour perdre de l'argent. On ne peut pas ouvrir que pour un seul service".