Restaurants et cafés en Indre-et-Loire : après les fermetures, les remboursements

Un an et demi après le début de la pandémie, le secteur de l'hôtellerie-restauration ne s'est pas effondré, comme certains auraient pu le penser. Mais est-il pour autant tiré d'affaires, alors que l'on commence à voir le bout du tunnel ? France Bleu Touraine a posé la question aux responsables de l'UMIH 37, le principal syndicat de la profession qui regroupe entre 500 et 600 adhérents en Indre-et-Loire. L'UMIH 37 qui tenait ce lundi à Tours son assemblée générale.

Les remboursements vont reprendre

Si le plus dur semble passé, une nouvelle phase bien compliquée s'ouvre désormais, celle où il va falloir rembourser. Rembourser les PGE, les prêts garantis par l'Etat, reprendre le paiement des charges qui avaient été reportées. Les prochains mois vont être décisifs, résume Sabine Ferrand, la représentante des bars et des discothèques à l'UMIH Centre-Val de Loire.

"Les pertes risquent d'arriver dans les semaines et les mois à venir. Tout va revenir à la normale. L'URSSAF va reprendre. Les dettes fiscales vont nous être réclamées. Il va falloir faire face à tout ça. Donc tous ceux qui ont mangé leur PGE parce qu'ils n'avaient pas de trésorerie, l'avenir va être beaucoup plus compliqué" détaille Sabine Ferrand. "On nous prépare aussi à des plans d'accompagnement de reprise. Mais ces plans d'accompagnement de reprise ne restent de nouveau que des prêts".

C'est de la gestion d'entreprise qu'il va falloir faire

La période qui s'ouvre ne sera pas la plus dure, admet Jean-Marie Gervais, le patron de l'UMIH 37. Il rappelle les fermetures d'établissement en urgence en mars 2020, l'utilisation du terme commerces non essentiels qui a fait du mal à la profession. Mais il appelle quand même à être vigilant. "La période la plus dure est relativement derrière nous. Maintenant, c'est de la gestion d'entreprise qu'il va falloir faire. Et les gens qui peuvent nous accompagner à travers ça, c'est l'Etat et les banquiers, parce que ça va être simplement un problème financier".

Les prochains mois seront déterminants

Lui ne réclame pas de nouvelles aides pour autant, mais par exemple que le remboursement des PGE soit étalé non pas sur six ans, mais sur une dizaine d'années. Pour certains établissements d'ailleurs, le taux de fréquentation n'est pas revenu à son niveau d'avant la crise sanitaire. Certains secteurs peinent davantage, comme celui du tourisme d'affaires ou de bureaux, très impacté par le télétravail.

Par ailleurs, il est encore trop tôt pour mesurer les défaillances d'entreprises. Ce sera plus net à la sortie de l'hiver. Les prochains mois vont être déterminants.