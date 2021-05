Restaurants : la plateforme de livraison Lyveat débarque à Châteauroux

Le service de livraison de repas Lyveat s'installe à Châteauroux. À partir du 12 mai, vous pourrez utiliser l'application pour commander vos repas dans vos restaurants préférés et vous faire livrer jusqu'à 22h30.

Un livreur Lyveat et une cliente

Voila une bonne nouvelle en attendant la réouverture des restaurants, prévue mercredi 19 mai ! La plateforme de livraison à domicile Lyveat s'installe à Châteauroux à partir de mercredi 12 mai. Cette application française sera disponible sur l'App Store et Google Play. Elle a "pour ambition de couvrir l’ensemble des villes intermédiaires dépourvues ou non de service de livraison de repas à domicile dans un rayon de 30 km autour des restaurants", explique-t-elle dans un communiqué.

Déjà présente dans 120 agglomérations en France, elle permettra aux Castelroussins de commander dans leurs restaurants préférés et de se faire livrer à domicile, même lors des horaires du couvre-feu. L'application fonctionne tous les jours de 10h à 14h30 et de 17h à 22h30.

Dans un premier temps, seuls Buffalo Grill et La Boîte à Pizza seront disponibles à la livraison à Châteauroux, mais d'autres restaurants devraient rejoindre la liste dans les prochaines semaines. D'autres plateformes, comme UberEats et Just Eat, sont déjà présentes dans la ville.