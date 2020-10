Restaurants ouverts en zone d'alerte maximale : "On peut le faire" assure l'UMIH dans la Loire

Philippe Seytre est le le chef du restaurant "L’Amandine" à L’Étrat, également responsable de la branche restaurateurs à l'union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie de la Loire. Il estime que c'est déjà "bien de rester ouverts" même si les nouvelles règles à mettre en place devraient rendre la tâche des restaurateurs encore plus difficile. "On parle d'écarter encore plus les tables, de tenir un registre de notre clientèle pour pouvoir les recontacter derrière, prendre la température. Si cela nous permet de rester ouverts, on peut le faire", analyse-t-il.

Lui comme ses collègues sont aujourd'hui fatigués de devoir se plier régulièrement à des nouvelles mesures et de voir planer au-dessus d'eux la menace de fermeture, leurs établissements étant considérés comme des lieux de contamination possibles. "C'est affolant" réagit Philippe Seytre. "C'est compliqué de faire plus que ce qu'on fait. Pourquoi on nous demande à nous plus qu'ailleurs ? On a déjà fait tellement d'efforts... Si c'est pour rester ouverts, on fera tout ce qu'il faut."