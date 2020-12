Restaurants ouvriers fermés : "on a l'impression de revenir un demi-siècle en arrière"

Entre 5 et 7° et de la pluie ! C'est le menu météo de ce lundi, et ça va encore être une pause déjeuner pénible pour les ouvriers du bâtiment. Les restaurants ouvriers sont fermés avec le confinement (alors que les restaurants d'entreprises sont ouverts), alors, la gamelle c'est dehors, dans le camion, ou mieux dans des salles... à l'abri du vent mais sans chauffage dans les bâtiments en construction.

On devrait avoir l'obligation de les faire manger dans des lieux chauffés

"Dieu sait si la pause déjeuner est importante pour se réchauffer", s'insurge Jean-Charles Leborgne, président de la Fédération du BTP dans le Finistère (et patron de Salaün). "En plus, ça veut dire un repas froid. Paradoxalement, ce sont des gens qui ont une grande résilience, qui font preuve d'abnégation, qui ne se plaignent pas mais on devrait avoir l'obligation de les faire manger dans des lieux chauffés. On a l'impression de revenir un demi-siècle en arrière."

Rouvrir les restaurants ouvriers

A Carhaix, la municipalité a ouvert aux ouvriers la salle Glenmor, la salle de spectacles, chauffée. "Il faudrait une généralisation" estime Jean-Charles Leborgne. Nous, ce qu'on demande c'est la réouverture des restaurants ouvriers dès les premiers jours de janvier 2021. Certains restaurants routiers sont ouverts le soir, c'est normal pour ceux qui travaillent tard le soir ou la nuit. On aimerait aussi que les autres restaurants ouvriers soient ouvert car les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise sont ouverts. Nos ouvriers se côtoient déjà sur les chantiers donc ils n'ont pas plus de chance de se contaminer dans les restaurants ouvriers."

Appel aux communes

Une ouverture que souhaitent les patrons alors que la conjoncture est bonne finalement : _"_On est assez confiant pour les commandes du BTP en 2021 car il y a des aides qui ont été promises : 150 millions d'euros d'aide. On attend maintenant que les collectivités montent leur dossier (avant le 31 mars) et les appels d'offre. On peut espérer pour 500 millions de commandes l'an prochain, on est confiant. Les trésoreries des entreprises sont relativement dégradées depuis le premier confinement et nos entreprises restent fragiles."