Restaurateurs dans l'Yonne : derniers préparatifs avant les retrouvailles avec les clients

Après plus de 6 mois de fermeture, depuis le 30 octobre 2020, les restaurateurs vont a nouveau pouvoir accueillir leurs clients en terrasse, avec un couvre-feu repoussé à 21h. C'est une belle perspective pour les clients et une bouffée d'oxygène pour de nombreux professionnels. Sonia et Laurent Salmon, traiteurs et restaurateurs au relais de la Chapelle à Pourrain, ont passé les derniers jours à rénover et réaménager leur terrasse. "Mon fils et mon mari sont en train de vous mettre des belles dalles, parce qu'on avait un lieu avec des cailloux, avec de l'herbe qui poussait, voilà, donc on est en train de vous préparer ça. On est en train aussi de vous faire de grandes grandes tables. Du coup, on pourra espacer les gens et être dans des conditions sanitaires correctes pour vous recevoir. Notre jauge à nous, sera entre 20 et 24 personnes", explique Sonia.

On ne s'est pas posé la question : jauge, pas jauge, rentabilité, pas rentabilité, on s'adapte ! (Sonia Salmon)

Grâce à leur activité de traiteur et de vente à emporter, Sonia et Laurent n'ont jamais cessé de travailler. Mais accueillir leurs clients chez eux en terrasse, même si la météo s'annonce capricieuse, eh bien ça les rend euphoriques : "j'ai déjà des réservations pour mercredi, mais comme on ne sait pas comment sera la météo et comme notre terrasse n'est pas complètement couverte, on a pris les numéros au téléphone et on va appeler les gens un peu avant. Ils nous diront s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas et préfèrent prendre les plats à emporter. On va s'adapter, en fait. On ne s'est pas posé la question : jauge, pas jauge, rentabilité, pas rentabilité... On essaye ! Dans notre métier, il faut essayer. Et puis on a vraiment hâte de rouvrir, de revoir nos clients ! Nous on aime l'humain, c'est difficile pour nous d'être confiné !"

Les restaurateurs ont décidé de rénover leur terrasse avant la réouverture du 19 mai. © Radio France - Delphine Martin

Une place au marché d'Auxerre

S'adapter, innover, c'est un peu leur devise. Pour maintenir leur activité malgré le Covid, ils ont notamment pris un emplacement au marché d'Auxerre, où ils vendent leurs plats deux fois par semaine. Un travail qu'ils vont poursuivre et qu'ils ne regrettent pas : "cela fait de l'animation, on voit les collègues, on discute. Et puis on discute aussi avec les maraîchers ! Parce que là, maintenant, on travaille avec des producteurs du marché. On a par exemple trouvé un producteur de fromage à Souilly, qui fait des super fromages bio, donc on a décidé de travailler avec lui. On a trouvé d'autres opportunités qu'on n'avait pas avant", explique Laurent Salmon.

Un distributeur automatique en face du restaurant

Pour cette réouverture de la terrasse, Sonia et Laurent ont rappelé leur second de cuisine, qui était au chômage partiel. Ils poursuivent évidemment leur activité de traiteur et de plats à emporter. Ils viennent par ailleurs d'acquérir un distributeur automatique, installé en face du restaurant, au bord de la route départementale, pour vendre leurs plats à tout moment : "elle vient d'arriver. Elle est toute neuve, toute belle, toute propre. C'est une machine réfrigérée où on va mettre nos plats, desserts, entrées, plateaux apéritifs, etc. et plus si affinités, car comme on a étendu notre gamme de fournisseurs et comme il y a quarante plateaux dedans, on a de quoi faire !", raconte Sonia Salmon en riant.

"En fait, on a remarqué que les gens avaient envie de consommer différemment et de consommer quand ils veulent. Et donc, c'est à nous, fournisseurs, de nous adapter. Et c'est vrai qu'on a une départementale qui passe, et qu'on a souvent des routiers. Alors on s'est dit que c'était une bonne idée. On verra comment ça se passe".