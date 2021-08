Soixante restaurateurs et gérants de bars et cafés de Cambrai ont gardé leur rideau baissé ce samedi. Opération "ville morte" pour protester contre les contrôles des pass sanitaires qu'ils devront effectuer dès lundi dans leur établissement.

Restaurateurs de Cambrai : oui au pass sanitaire, non aux contrôles !

Ils ont baissé le rideau et perdu une journée de recettes pour montrer leur colère

Ils ont dressé une tente et des tables devant l'hôtel de Cambrai pour accueillir tous ceux qui veulent comprendre les raisons de leur colère. Soixante patrons de restaurants, de cafés et de bars de la ville n'ont pas ouvert leurs portes ce samedi mais on fait le choix de se rassembler pour montrer leur ras-le-bol d'être responsables à partir de lundi des contrôles du pass sanitaire de leurs clients.

Pas anti-vax et anti-pass

Le mot d'ordre, c'est "balance ton QR", car il ne doit pas y avoir d'amalgame, insistent les organisateurs, comme Morgan qui est gérant d'un bar : "on n'est pas contre le pass sanitaire, ni contre le vaccin. C'est pas le débat. C'est important que ce soit clair. Nous on ne veut pas contrôler les gens".

Pour s'en assurer, ils le répètent à tous ceux qui viennent les voir. Ils ont organisé leur évènement avec précaution d'ailleurs. Ils ont monté des barrières tout autour d'eux afin qu'en cas de manifestation d'opposants au vaccin et au pass sanitaire, on ne puisse pas les mettre tous dans le même panier.

Du monde devant l'hôtel de ville de Cambrai © Radio France - .

Pédagogie et coup de gueule

Sous une tente, ils accueillent les cambrésiens, leur proposent un café. Tout cela ressemble à une répétition générale avant l'entrée en vigueur du pass ce lundi. Pour Morgan, c'est d'abord une journée de pédagogie : "les gens ne comprennent pas comment ça va se passer lundi. On partage avec eux le peu d'information qu'on a. On leur fait bien comprendre que sans pass valide, on ne pourra pas les accueillir."

Le rassemblement est aussi un coup de gueule contre l'Etat, ar après un an et demi d'épidémie, leur profession en a ras-le-bol d'être à nouveau responsables de ces contraintes. Pierre, propriétaire d'un restaurant : "on a mis en place le port du masque, les gestes barrière, les plexiglas... On a tout fait pour mettre en sécurité nos clients."

Jouer au gendarme

Avec le pass sanitaire, ils vont devoir perdre du temps à faire les contrôles, mobiliser du personnel pour cette tâche et donc manquer de mains pour le service, et avec les récalcitrants, le risque est de devoir jouer au gendarme. Kévin, qui travaille dans un bar-restaurant appréhende la mise en application de la mesure : "ça va être un lundi noir. J'ai déjà un peu parlé avec la clientèle, certains ont prévu de venir sans pass sanitaire..."

Mais lundi, il n'y aura pas de défiance de leur part. Pour le bien commun, "on va faire comme d'habitude, c'est à dire faire de notre mieux, et comme tout bon citoyen, on va appliquer les règles qu'on nous ordonne", conclut Pierre.