Coronavirus : des milliers de restaurateurs et cafetiers manifestent à Paris pour une réouverture

Quelques centaines de restaurateurs, cafetiers ou encore gérants de discothèques se sont rassemblés aux Invalides ce lundi pour réclamer une réouverture rapide de leurs commerces, à l'appel de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et du Groupement national des Indépendants.

"Laissez-nous travailler car nous sommes essentiels !" Restaurateurs, cafetiers, gérants de boîtes de nuit, gérants d'établissements de loisirs... quelques centaines de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration venus de toute la France se sont rassemblés place des Invalides à Paris ce lundi, pour protester contre la fermeture de leurs établissements depuis la fin octobre jusqu'au 20 janvier au mieux.

Manifestation organisée par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des indépendants (GNI). Les deux organisations appellent à une "réouverture le plus rapidement possible, dans le respect d'un protocole sanitaire strict".

Parmi les manifestants, le médiatique chef étoilé et membre du jury de l'émission "Top Chef", Philippe Etchebest. "Nous ne voulons pas mourir du Covid-19 mais nous ne voulons pas mourir non plus de ses conséquences économiques" a-t-il déclaré.

Date de réouverture incertaine

Fermés en raison de l'épidémie de coronavirus, les restaurants pourraient rouvrir leurs portes le 20 janvier, mais rien n'est sûr a reconnu le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ce lundi sur franceinfo. "Je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier", a-t-il déclaré. "Ce serait malhonnête de ma part. Je crois avoir tenu un discours de vérité depuis le premier jour de cette crise, je continuerai à le tenir", a-t-il ajouté.

Les patrons de bars, et de discothèques, fermées elles depuis le premier confinement, ne savent pas quand ils pourront accueillir à nouveau du public. "Attendre, c'est mourir" a témoigné Frédéric Licois, gérant de deux bars parisiens, sur France Bleu Paris. "On a certes des aides, mais elles ne couvrent pas toutes nos charges fixes. Agir, c'est une question de survie absolue", selon ce professionnel qui propose au gouvernement la mise en place d'un "passeport santé", imposant aux clients de présenter des tests Covid négatifs pour pouvoir se rendre au restaurant ou dans un bar.

Mardi dernier, le Conseil d'Etat avait rejeté le recours de l'Umih contre le décret du 29 octobre imposant la fermeture des bars et restaurants dans le cadre du reconfinement, estimant que les restaurants, bars et hôtels présentent, comme les salles de sport, un risque plus élevé de transmission du virus.