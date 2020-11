Reconfinement : restaurateurs et commerçants distribuent une soupe populaire à Orléans

150 professionnels de l'hotellerie, restauration, des auto-écoles, salles de sport, des esthéticiennes, des fleuristes et autres petites commerces jugés non-essentiels qui sont tous fermés depuis fin octobre avec le reconfinement, ont manifesté ce mardi après-midi à Orléans. Sur le square Charles Péguy, près du pont Thinat, ils ont donné des bols de soupe aux automobilistes, sans bloquer la circulation ; une soupe qu'ils avaient préparée sur place. Ils ont aussi distribué des tracts pour alerter sur leur situation, beaucoup redoutent de ne pas pouvoir se relever de ce nouveau confinement.

Distribution d'une soupe de l'UMIH 45 aux automobilistes - Lydie Lahaix

Si cela continue on va tous finir à la soupe populaire, Thierry Deraime président de l'UMIH 45

Gérant du restaurant "Paul et Juliette" installé rue de Bourgogne à Orléans et vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le Loiret, Jerry Gras explique "nous ne voulons pas embêter les gens qui travaillent puisque nous disons au gouvernement, laissez nous travailler". L'une des principales revendications qu'ils expriment est d'avoir une date de réouverture pour les établissements car "il n'y a rien de pire pour un chef d'entreprise que de ne pas avoir de vision, on est tous en train de se demander s'il faut investir pour ceux qui peuvent, ou boucher les trous, ou encore attendre quoi et jusqu'à quand ? regrette Jerry Gras.

Rassemblement square C.Péguy à Orléans ce mardi - Lydie Lahaix

Dans le rassemblement il y a aussi Marie Récuéro, gérante de l'auto-école Bokreno à Orléans, elle est venue avec sa quinzaine de salariés. Si elle reconnait que l'union fait la force, elle regrette qu'il y ait peu de professions présentes et elle aussi est fatiguée de ne pas savoir quand son activité reprendra normalement (les auto-écoles peuvent emmener des candidats à l'examen du permis mais n'ont plus la possibilité de donner de cours de conduite). "Soit on stoppe tout pour 15 jours ou trois semaines pour éradiquer ce virus mais tous on arrête tout, les grandes surfaces, les administrations, ou alors nous les petits commerces on retravaille mais on ne veut pas être les seuls à trinquer et mourir dans notre coin".

Les petits commerces unis réclament la liberté de retravailler le plus vite possible - Lydie Lahaix

Tous ces professionnels représentant les commerces jugés non-essentiels devraient être fixés sur leur sort ce jeudi soir, le Premier Ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse pour faire le point sur l'évolution de la situation épidémique et le confinement. Mais selon plusieurs sources, il serait trop tôt pour prendre des décisions afin d'assouplir les restrictions imposées depuis le 30 octobre dernier.