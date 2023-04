Restauration en Haute-Savoie : "On s'est adaptés aux nouvelles demandes des candidats"

Depuis la pandémie de Covid-19 , le secteur de l'hôtellerie restauration a du mal à retrouver des salariés. Ils cherchent de plus en plus de nouvelles conditions de travail, et demandent des augmentations de salaire. Après plusieurs réunions l'année dernière entre les syndicats, des accords ont été signés pour une hausse des salaires et certains patrons dans le secteur cherchent à faire évoluer les conditions de travail.

Une trentaine de patrons de bars, cafés et restaurants se réunissent ce lundi après-midi à Annecy pour essayer de recruter dans le secteur. Un rendez-vous pour faire connaître les évolutions du secteur depuis la pandémie de Covid-19. Parmi les instigateurs de cette idée, Nicolas Bise, patron du Groupement National des Indépendants (GNI) de l'hôtellerie restauration à Annecy, il était notre invité dans la matinale.

France Bleu Pays de Savoie (FBPDS) : Avant cette saison estivale 2023, c'est toujours aussi difficile de trouver des salariés ?

Nicolas Bise (N.B) : "C'est compliqué, on sent que ça va mieux depuis quelques mois on sent que c'est moins tendu mais cela reste compliqué de trouver des salariés, notamment pour les entreprises saisonnières. On observe une raréfaction des canaux traditionnels de recrutement, donc on multiplie les actions sur différents viviers pour chercher du monde, comme ce job dating cette après-midi à Annecy en collaboration avec Pôle emploi."

FBPDS : Dans la matinale ce matin, un de vos collègues annéciens expliquaient que ce sont désormais les candidats qui font leurs choix et plus les patrons, c'est une tendance nouvelle ?

N.B : C'est bien le cas, aujourd'hui on a des candidats qui multiplient les entretiens et choisissent selon les meilleures conditions salariales. Tant mieux pour eux et ça nous a permis de remettre en cause tout le milieu de l'hôtellerie et de la restauration, délaissé après le Covid-19. Donc on a eu des hausses de salaires assez massives l'année dernière, d'environ 16% après un accord entre les syndicats. Cela nous permet aussi de revoir les organisations, on a de plus en plus de restaurants qui s'éloignent des systèmes de coupures dans la journée et passent aux services en continu pour les salaires. On essaie d'avoir un meilleur équilibre entre la vie de famille des personnels et la vie professionnelle pour plaire u peu plus aux candidats. On s'est adaptés aux nouvelles demandes des candidats"

FBPDS : Il était également question de la semaine à quatre jours, est-ce que c'est toujours le cas ?

N.B : On y réfléchit et on voit quelques exemples qui passent à la semaine de quatre jours. Ce sont des choses qui avancent au fur et à mesure et qui prennent de l'ampleur, tant mieux si ça permet au secteur de se remettre en question. Mais on partit de loin, on n'avait pas forcément bonne réputation, maintenant on a pris le taureau par les cornes et on observe les premiers résultats de ces évolutions.

FBPDS : Avec le climat social actuel, et les manifestations contre la réforme est-ce que vous constatez une baisse de fréquentation dans les bars et restaurants ?

N.B : Ça a été un mois de mars très calme au niveau des hôtels et restaurants, on a pas encore les premiers chiffres mais une très large majorité décrit une situation très calme notamment avec les mouvements sociaux. On a été moins touché qu'au niveau national mais ça se fait ressentir. La saison estivale va commencer et on n'est pas forcément les plus optimistes.

FBPDS : Ce matin, France Bleu dévoile les derniers résultats de son panier avec une hausse de près de 18% en une année, est-ce que l'inflation fait fait baisser le nombre de clients chez vous ?

N.B : Les clients sont toujours au rendez-vous, mais on a des arbitrages sur ce qu'ils consomment, on remarque aussi parfois moins de sorties. Un verre de vin au lieu d'une bouteille, pas de desserts. Ils continuent à se faire plaisir mais avec quelques petites restrictions.