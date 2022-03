Restauration : est-ce la fin des « patrons tyranniques » ?

Est-ce la fin des « patrons tyranniques » en cuisine ? La désaffection pour les métiers de bouche a changé la donne pour les professionnels. Aujourd’hui, les restaurateurs se bousculent pour recruter les élèves avant qu'ils n'aient leur diplôme en poche. Au lycée Stanislas à Villers-lès-Nancy qui ouvre ses portes ce samedi 19 mars, on estime que pour ces métiers, tout a changé ces dernières années.

Sur les hauteurs de Nancy, à Villers les Nancy, à côté du jardin botanique, les futurs cuisiniers, serveurs et chefs de rangs vont intégrer un secteur qui a du mal à recruter et une profession qui a changé...

Des patrons tyranniques et des chef de rang qui vous imposait des choses

Pour Yann Huysentruyt, professeur de cuisine, « Tout le métier de la restauration est en train de changer, les professionnels sont tellement en manque de personnel qu’ils viennent de déposer des annonces et nous demandent pour recruter. Je sais qu'ils n'auront pas de mal à trouver du travail et ils vont avoir des conditions de travail qui n’étaient pas les mêmes auparavant. »

Un changement avec d'autres évolutions à venir selon l’enseignant : « Les professionnels, sont en train de se dire : Est-ce qu'on ne travaillerait pas avec deux équipes pour éviter les coupures? Est ce qu'on ne donnerait pas au personnel un week-end sur deux ? Ça évolue dans le bon sens.»

De son côté, Mathieu Roy, proviseur adjoint, ouvrir le lycée au public est primordial : « En cuisine, les conditions de travail sont améliorées. Vous trouvez de moins en moins ce qu'on pouvait avoir avant avec des patrons tyranniques et des chef de rang qui vous imposaient des choses et quand on envoie des élèves en stage, on sait qu'ils seront bien accueillis et que ils trouveront des personnels bienveillants. C'est devenu quasiment la norme à chaque fois. Ce qu'on donne aux élèves ici, ce n'est pas seulement une formation, ce sont des savoir-être et des savoir-faire. »

Et le chef d’établissement de parler de l’ensemble des filières de son lycée polyvalent : « Ce qui est important c'est de déconstruire l'image qu'on a du lycée : certes, il y a une filière hôtellerie, mais le lycée Stanislas, c'est un lycée polyvalent, avec des filières générales, des filières technologiques hôtellerie, restauration et une filière professionnelle.

Filières porteuses

Quand les gens viennent nous voir aux portes ouvertes pour voir tout de suite la cuisine ils découvrent aussi les filières biotechnologie, automatismes et le BTS tourisme qu'on vient d'ouvrir. Nancy va se transformer avec le Grand Nancy Thermal et on a une demande des professionnels pour former toute une population de jeunes étudiants sur les métiers du tourisme. »

Des filières porteuses qui mènent souvent directement à des emplois. Le lycée polyvalent Stanislas à Villers-lès-Nancy, ouvre ses portes ce samedi de 9h à 15H30.