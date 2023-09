Restauration, sécurité... des milliers d'emplois sont à pouvoir avant les JO en Île de France

Une attention toute particulière est portée au "briefing". Ce dimanche 24 septembre, sur la colline d'Élancourt (Yvelines), l'entreprise Sodexo Live réalise le premier teste gradeur nature d'un point de vente pendant une compétition olympique. Près de 5.000 spectateurs sont attendus pour cette épreuve-test de VTT. Pour l'occasion, 40 personnes sont réparties derrière le comptoir, des aguerris pour certains et aussi plusieurs nouvelles recrues qu'il faut donc former.

Parmi les débutants, Alice, une étudiante de 21 ans. En juin, elle avait accompagné une amie sur un stand similaire à Rolland Garros. Cette fois, elle doit apprendre à encaisser. "C'est intéressant, on apprend la relation au client et ça fait une ligne de plus sur le CV", dit-elle.

6.000 embauches

D'ici l'été, Sodexo Live compte recruter 6.000 personnes pour tenir la grande cantine du village des athlètes ainsi que 14 point de ventes répartis dans les sites de compétition. Il n'y a pas forcément besoin d'un CV long comme le bras, "on recherche des profils variés", explique Samuel Debenest, le directeur des ressources humaines adjoint.

Il détaille : "La première chose qu'il faut c'est la motivation. Pour les postes en cuisine, on demande une à deux années d'expérience, mais sinon on a aussi des besoins dans la logistique et le service, et là nous formons les personnes recrutées". Dans son cahier des charges, Sodexo Live prévoit de recruter 15% de personnes "éloignées de l'emploi" ainsi que des habitants de quartiers prioritaires. Toutes les informations sont disponibles sur ce site internet dédié .

D'autres secteurs vont aussi recruter massivement pour les jeux olympiques et paralympiques. La Préfecture de région estime que 10.000 agents de sécurité privée seront embauchés. Ces postes seront notamment présentés lors du Forum pour l'emploi, organisé mardi 26 septembre, de 10hà à 18h, à la Cité du Cinéma de Saint-Denis.

