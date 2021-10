Restauration : une halle de nourriture s'installe zone de la république à Poitiers

Depuis le 1er octobre, une halle de nourriture s'est ouvert zone de la république à Poitiers. Qu'est-ce que c'est ? Un hangar de 900 mètres-carrés avec six stands de nourritures, un bar et au centre, des tables et des chaises pour partager un repas que chacun se choisit.

Un nouveau lieu pour se restaurer a ouvert à Poitiers. Ça s'appelle Républic corner et c'est dans la zone de la république. La particularité : c'est un food court, une halle de nourriture en bon français. Dans les 900 mètres-carrés du bâtiment de type entrepôt, il y a un bar, des tireuses à bière en libre-service et six stands de nourriture (poisson, viande, wok). Ça a ouvert le premier octobre, et il fonctionne de 12 h à 2 h du matin sept jours sur sept.

Un potentiel de client

Si la zone de la république n'a que peu d'habitation, beaucoup de Poitevins y travaillent. C'est ce qui a attiré Antoine Chaumont, l'un des trois porteurs du projet. "Les points de restauration sont un peu espacés l'un de l'autre, entre la Demi-lune et les trois ronds-points. On a voulu se mettre sur une zone ou on savait que le midi, on allait pouvoir bosser", explique-t-il. Ils peuvent aussi travailler pendant l'after-work, à l'heure de la débauche, et le soir, car il n'y aura pas de problème de voisinage pour faire du bruit. Il y a environ 600 personnes par jour entre le midi et le soir. Le soir, justement, des animations sont prévues : concerts, sports, et tournoi de pierre feuille ciseaux les lundis avec un voyage à gagner en fin d'année lors d'une grande finale.

Le paiement cashless

Pour payer, il faut juste charger une carte et elle sert pour les restaurants et le bar. Une solution de simplicité, sans espèce, pour Antoine Chaumont. Il ajoute : "et le but bien sûr, c'est de fidéliser les gens et que les gens mettent toujours un peu plus que ce qu'ils vont dépenser." Ils reviendront ensuite, espère-t-il.

Une clientèle variée

Le lieu draine tous ceux qui travaillent autour, aussi bien les ouvriers que les patrons. Il permet aussi une vraie coupure dans la journée. "On n'est pas sur les locaux et ça permet aussi de s'extérioriser, parler d'autres choses et puis découvrir d'autres choses", assure Laurine, une cliente. Elle est assise sur une chaise d'école devant une table en formica. Par terre, des tapis élimés cachent le sol en béton. Pour elle, un tel endroit manquait à la zone, et en plus, les prix sont abordables.