"Restez chez vous", la ville de Charleville-Mézières fait les courses pour les personnes fragiles

En cette période de confinement, la ville de Charleville-Mézières propose à ses habitants les plus vulnérables de faire leurs courses alimentaires à leur place. L'opération « Restez chez vous, on fait les courses pour vous » s'adresse aux patients suspectés d'êtres porteurs de coronavirus Covid-19, aux plus de 70 ans, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes qui risquent de développer une forme grave grave d'infection au coronavirus en raison de leur pathologie (cardiaque, respiratoire, etc).

Comment ça marche ?

Une cinquantaine de produits de première nécessité sont disponibles sur commande téléphonique : œufs, laitages, conserves, produits ménagers, produits hygiéniques... Quatre numéros de téléphones, accessibles du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h renvoient vers des agents municipaux en télétravail : 03 24 32 45 33, 03 24 32 45 44, 03 24 32 45 18 et le 03 24 32 45 35. Les commandes sont possibles dès ce jeudi 26 mars.

La Ville de Charleivlle-Mézières veut éviter au maximum que des personnes vulnérables ou porteuses potentielles du coronavirus n'aient à sortir a - Ville de Charleivlle-Mézières

Deux autres agents vont s'approvisionner directement dans les réserves du supermarché partenaire (Netto, pour l'instant). La marchandise est acheminée vers le Parc des expositions pour la préparation des commandes.

Livraison sans contact, paiement ultérieur

Le lendemain (ou le lundi pour les commandes passées à partir du jeudi après-midi), 8 livreurs passent au domicile des habitants qui ont passé commande. Ils les appellent préalablement, déposent le sac sur le pas de porte et s'assurent à distance que la marchandise est bien récupérée. Pour éviter tout contact, toute manipulation de monnaie ou de terminal de paiement, la Ville fait l'avance des frais et enverra la facture ultérieurement.

Le dispositif permet de livrer 200 personnes environ mais pourra s'élargir. Des dizaines d'agents municipaux se sont portés volontaires et le 3ème Régiment du génie est prêt à donner un coup de main, si besoin.

Le but de l'opération "Restez chez vous, on fait les courses pour vous"' : éviter que des personnes fragiles n'aient à sortir (illustration) © Radio France - Olivier Duc

La commune voisine de Villers-Semeuse propose un service comparable : des paniers garnis de produits de première nécessité d'une valeur de trente euros disponibles sur commande au 03 24 33 77 30.

Pour la livraison de médicaments, il est conseillé d'appeler son pharmacien car certains assurent le portage à domicile. À défaut, la Croix-Rouge propose ce service sur appel au 09 70 28 30 00.

Un groupe d'entraide entre habitants de Charleville-Mézières s'est également créé pour les produits qui ne seraient pas disponibles via les livraisons assurées par la ville. Une cinquantaine de référents de quartier dépannent ainsi leurs voisins dans le besoin.