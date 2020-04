Restez confinés, mais mangez des huîtres ! La filière a besoin de vous

"Et si chaque jeudi, on mangeait tous des huîtres ? Des huîtres de Thau bien sûr ! Consommez solidaire, consommez local, consommez plaisir, mais consommez des huîtres de Thau." Voilà le message lancé par les conchyliculteurs du bassin de Thau, dans l'Hérault.

Nos producteurs conchylicoles ont besoin de nous. L’huître de Thau, c’est une histoire de passion, de familles. C’est un produit de qualité, qui vit et se développe au fil des mois dans la lagune.

Par ailleurs l'État et la Région lancent un dispositif de soutien complet en faveur de la pêche et de la conchyliculture. En effet, les ventes vers les restaurateurs, sur les marchés de proximité, dans la grande distribution ou via les mareyeurs qui approvisionnent les marchés espagnols et italiens à partir des criées d'Occitanie se sont effondrées.

Le plan pêche comporte plusieurs dispositifs comme la prise en charge des salaires des marins dans le cadre du chômage partiel, des prêts bancaires garantis par l'État, pour assurer la trésorerie des entreprises, en attendant le versement des différentes aide, le report de certains échéances, ou la suspension de certaines factures,

Le plan prévoit aussi la création d'un fonds national de solidarité (FNS) pour toutes les entreprises de pêche de moins d'un million d'euros de chiffres d'affaires dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50 % entre les mois de mars 2019 et mars 2020.

Pour aider spécifiquement les petits métiers la Région Occitanie met en place un fonds de solidarité pêche qui prévoit l'attribution d'une aide de 1.500 euros pour ceux qui ne peuvent prétendre au fond national de solidarité

Par ailleurs la commercialisation des produits de la pêche et des coquillages est encouragée sur le site solidarite-occitanie-alimentation.fr pour la livraison à domicile.

Pour la vente directe et ambulante, cette dernière est possible sous réserve d'une autorisation du maire, avec une application stricte des gestes barrières, pour la santé de tous.

La criée de Sète est ouverte tous les jours grâce à un travail conjoint entre le port, les pêcheurs et les acheteurs.

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, rappelle que "l'Occitanie pèse pour plus de 80% de la pêche et de la conchyliculture françaises en Méditerranée. C'est pourquoi nous avons une responsabilité nationale à accompagner ces filières face à cette épreuve sanitaire majeure et inédite".