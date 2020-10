Une immense aire de jeux et de restauration ouvrira ses portes l'an prochain à Saint-André-Lez-Lille. Son fondateur s'inspire du concept américain et canadien de site multi-loisirs en intérieur.

Resto, bowling et karaoké dans un seul lieu : Hall U Need ouvre début 2021 dans la métropole lilloise

Désormais, vous n'aurez plus besoin de votre voiture pour aller, dans la même journée, au restaurant, au bar, au bowling ou encore pour emmener vos enfants sauter sur des trampolines. C'est l'argument phare de Cyril Parenna, fondateur et dirigeant de "Hall U Need". Cette immense aire de jeux et de restauration ouvrira ses portes au premier trimestre 2021 à Saint-André-Lez-Lille (Nord), si l'épidémie le permet.

On pourra passer cinq heures en famille

Après avoir travaillé dix-huit ans dans le tourisme, Cyril Parenna a décidé de créer le "deuxième plus grand complexe de loisirs indoor de France". Le Nordiste réhabilite pour cela la Filature de Saint-André-lez-Lille, un bâtiment de 1906.

Concept venu des Etats-Unis

"Hall Un Need" regroupera un restaurant-bar de 500 places avec cuisine ouverte, un bowling de 10 pistes, un karaoké, une aire de jeux pour enfants (avec notamment trampolines et toboggans), un stand de réalité virtuelle, des flippers et jeux d'arcade. "Le concept fait fureur aux Etats-Unis et au Canada mais n'est pas développé en France. Dans les complexes multi-activités français, on reste pendant une ou deux heures, mais dans celui-ci, comme en Amérique du Nord, on pourra passer cinq heures, en famille, manger et faire tout un tas d'activités", s'enthousiasme Cyril Parenna.

On rénove une friche industrielle, on ne s'installe pas au beau milieu d'un champ

Il mise sur un public familial le week-end, et l'accueil d'entreprises la semaine, en séminaire ou after-work. Le lieu pourra accueillir jusqu'à mille personnes. Ses détracteurs critiquent un projet surdimensionné. "Rien à voir avec un centre commercial géant, balaie le dirigeant. En plus, on rénove une friche industrielle, on ne s'installe pas au beau milieu d'un champ !"

Recrutement de 50 salariés

Avant l'ouverture, Cyril Parenna recrute cinquante salariés. Il a déjà son personnel dans l'informatique, les ressources humaines et la communication, et a embauché un chef cuisinier et deux seconds. Il lui manque une quarantaine de personnes : commis de cuisine, barman, plongeurs, serveurs ou encore animateurs. Les recrutements débuteront fin novembre.