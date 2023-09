Restos du cœur en danger : quelles répercutions en Drôme et Ardèche ?

C'est au tour des Restos du cœur d'appeler à l'aide. Le président de l'association a lancé ce dimanche une bouteille à la mer pour alerter de la situation économique très compliquée dans laquelle se trouve l'association victime elle aussi de l'inflation, "on pourrait mettre la clé sous la porte d'ici trois ans si rien est fait" alerte Patrice Douret.

Des mesures d'urgence vont être prises dès le début de la prochaine campagne au mois de novembre. Les Restos vont devoir réduire le nombre de bénéficiaires. Toutes les antennes locales seront concernées. En Drôme et en Ardèche, les antennes sont en très léger bénéfice cette année mais cet argent sert presque exclusivement aux dépenses de fonctionnement.

Réduire le nombre de bénéficiaires

"Il faut rappeler que toute la nourriture que nous distribuons nous est envoyée par l'antenne nationale. Si le national n'a plus l'argent pour acheter cette nourriture, ça veut dire que chez nous les bénéficiaires ne pourront plus être servis " souligne Xavier Ryon, responsable des Restos du coeur en Ardèche. Dans le même temps, le nombre de repas distribué ne cesse d'augmenter :"+38% de bénéficiaires cette année".

Dans la Drôme, le nombre de repas distribués a augmenté de 32% cet été selon le président de l'antenne drômoise. Face à cette affluence grandissante sur fond d'inflation, Francis Bussière explique que les Restos du cœur n'ont plus d'autre choix que de restreindre le nombre de repas distribués et celui des bénéficiaires servis : "Ça va être difficile à expliquer à nos bénéficiaires" se désole déjà le responsable drômois, "on aura un barème qui sera plus restreint au niveau du reste à vivre. Nous prendrons mathématiquement moins de personnes. Ça risque de toucher des personnes qui venaient l'hiver dernier mais qui n'auront plus droit à la distribution l'hiver prochain".

Trouver 35 millions d'euros

Pour revenir à l'équilibre financier et redistribuer comme avant, les Restos du cœur ont besoin de 35 millions d'euros. Par la voix d'Aurore Bergé, la ministre des solidarités et des familles, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros pour aider l'association aux 70.000 bénévoles et aux 1,3 million de bénéficiaires en 2023.