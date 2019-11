Depuis lundi, les Restos du Cœur ont lancé leur 35ème campagne d'hiver en Touraine

Tours, France

35 campagnes d'hiver déjà pour l'association créée par Coluche. Elle a débuté ce lundi 25 novembre. En Touraine, les bénévoles se sont préparés à aider les bénéficiaires. Pendant la campagne, ils servent 45 à 50 000 repas par semaine. Le président des Restos du Coeur, Michel Flamé voit une augmentation des besoins chaque année. Pour y pallier, l'association développe par exemple l'accès à l'informatique et à Internet dans ses 20 centres de distribution pour que les personnes ne soient pas exclues de certaines demandes en ligne. "On ne peut pas continuer à voir la précarité augmenter sans qu'on ait des sorties à l'autre bout de la chaîne", assure-t-il. L'objectif est donc d'aider les gens à s'en sortir .

L'entrepôt, une pièce maîtresse au centre du dispositif

Sur les étalages, des tonnes de denrées s'alignent : des pâtes, des conserves, du lait, des bouteilles d'eau ou de la confiture. Le va-et-vient des chariots élévateurs charge et décharge les camions réfrigérés. 1100 tonnes de produit sont récupérées chaque année. La première étape pour Michel Tessiot le chef de l'entrepôt, c'est la ramasse. "On nous appelle et on nous dit : ' on a une palette pour vous'", explique-t-il. Ils se fournissent dans les invendus des magasins et les plateformes logistiques de la grande distribution. Tout arrive ensuite à l'entrepôt et est stocké dans la chambre froide ou dans le hangar. La deuxième étape peut commencer : le tri. En fonction des dates de péremption et les besoins des centres, les aliments peuvent partir dans la journée ou être gardé quelque temps. Le but est de les distribuer au plus vite. Les centres reçoivent une livraison par semaine en moyenne. À la fin de la chaîne, la nourriture arrive aux bénéficiaires.