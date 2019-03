Restos du cœur : 148 tonnes récoltées dans le Calvados et l'Orne

Les Calvadosiens et Ornais ont été généreux lors de la collecte nationale des Restos du cœur des 8 et 9 mars dernier. Près de 150 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène ont été récoltées dans les deux départements. Des dons en hausse !

Caen, France

Les donateurs calvadosiens et ornais des Restaurants du cœur ont une fois encore été généreux. Lors de la grande collecte nationale des 8 et 9 mars dernier, les bénévoles de l'association créée par Coluche ont constaté une hausse des dons par rapport à 2018.

Ainsi dans le département de l'Orne, 60 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène ont été récoltés. Soit 6 tonnes de plus font savoir les Restos du cœur de l'Orne. Dans le Calvados, le poids des dons s'élèvent à plus de 88 tonnes avec une hausse plus de 10 tonnes par rapport à l'an dernier. Une générosité des Normands qui ne se dément pas en cette période difficile pour beaucoup.

La collecte 2019 des Restos du cœur

Orne : 60 tonnes (soit 6 tonnes de plus qu'en 2018)

(soit 6 tonnes de plus qu'en 2018) Calvados : 88 tonnes (soit 10 tonnes de plus qu'en 2018)