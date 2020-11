Restos du Cœur : "80% des bénévoles ont plus de 65 ans" en Dordogne

Les Restos du Cœur s'attendent à recevoir 1 millions de bénéficiaires cette année en France pour sa campagne hivernale à cause de la crise sanitaire, soit 100.000 de plus que l'an dernier. L'épidémie de coronavirus et la crise économique liée ont des conséquences sur le nombre de bénéficiaires mais aussi sur l'organisation interne de l'association.

Des bénévoles engagés malgré la crise

Pour les distributions qui vont s'étaler sur 16 semaines à partir de ce mardi 24 novembre, "des créneaux horaires" seront mis en place dans les 28 centres des Restos en Dordogne explique le président de l'association en Dordogne. Pierre Loas qui a fait le point sur les bénévoles des Restos en Dordogne. Il y en a près de 700 et "80% d'entre-eux ont plus de 65 ans, ce qui veut dire qu'ils sont personnes à risque". Si pendant le premier confinement, ces bénévoles se sont mis en retrait pour le deuxième confinement, ils ont eu le choix affirme Pierre Loas, et la plupart ont voulu maintenir leur engagement et leur investissement dans l'association.

Le président des Restos en Dordogne lance un appel au bénévolat pour inciter les Périgourdins à s'engager et à donner un peu de leur temps pour aider dans les antennes de l'association. L'an passé, les Restos ont aidé 7.000 bénéficiaires.

Journée spéciale Restos du Cœur sur France Bleu Périgord :