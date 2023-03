Restos du Coeur : 90 tonnes collectées en Haute-Vienne et en Corrèze

39 tonnes de produits ont été collectés en Corrèze et un peu plus de 51 tonnes en Haute-Vienne

Avec 39 tonnes récoltées cette année, la présidente des Restos du Cœur en Corrèze parle d'une belle collecte. Même si le chiffre est en légère baisse par rapport à 2022, -2%, Annie Verdier-Marthon s'attendait à pire : "C'est une belle réussite vue le contexte inflationniste, la guerre en Ukraine, et toutes les difficultés actuelles."

Soulagement également pour Jean-Noël Chambon avec un peu plus de 51 tonnes collectées, "on était à peine à 50 tonnes en 2022" rappelle le président de l'association en Haute-Vienne. "Une fois de plus, les donateurs ont été fidèles aux Restos du Coeur, et je pense même que vu le contexte ceux qui ont l'habitude de donner ont donné un peu plus".

Les bénévoles aussi ont répondu présents notamment en Corrèze avec "610 bénévoles mobilisés et environ 200 bénévoles d'un jour" tient à préciser Annie Verdier-Marthon avant de rajouter : "Un grand merci à tous nos donateurs, qui malgré le contexte difficile, ont fait l'effort de donner. Merci aussi à tous les bénévoles sollicités pendant plus de 2 jours et merci aux magasins qui ont accueilli la collecte."

Une aide précieuse pour la campagne d'été

Les 90 tonnes de produits, dont beaucoup à destination des bébés, vont maintenant être répartis dans les centres de distribution. Elles vont venir en complément et diversifier les approvisionnements du national, des donateurs et des ramasses explique Annie Verdier-Marthon. Mais cela suffira t-il pour la campagne d'été qui a commencé la semaine dernière ? Le président des Restos haut-viennois en doute : "Alors que ça devrait être donné jusqu'en novembre, je pense que dès le mois de mai ou juin on n'aura plus rien parce qu'on a beaucoup plus de personnes accueillies."

11.000 personnes sont accueillies par les Restos du Cœur en Haute-Vienne. Une hausse de 30% sur un an, que Jean-Noël Chambon s'attend à retrouver cet été, tout comme Annie Verdier-Marthon en Corrèze où la hausse est de 20% avec plus de 4.200 personnes accueillies.

Face à la situation, une réflexion est en cours sur l'organisation d'une collecte départementale voire régionale, qui viendrait compléter la collecte nationale, conclut Jean-Noël Chambon.