Les Restos du coeur ont un week-end pour faire le plein. A partir de ce vendredi, et jusqu'à dimanche midi, ils se mobilisent pour leur collecte annuelle de denrées alimentaires et produits d'hygiène destinés aux personnes démunies. A Lezoux, dans le Puy-de-Dôme, il y aura du monde sur le pont.

Restos du coeur : à Lezoux (Puy-de-Dôme), bénévoles et bénéficiaires côte à côte pour la collecte annuelle

Le département du Puy-de-Dôme compte une vingtaine de centres de distribution des Restos du coeur, dont celui de Lezoux. Pour le faire fonctionner, 12 bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur énergie chaque semaine pour venir en aide à 75 familles. Cette collecte annuelle est cruciale pour tout le monde, alors que la crise sanitaire a modifié le fonctionnement du centre.

Des bénévoles au top !

Ils sont retraités, depuis plus ou moins longtemps, mais c'est une retraite très active. Ces bénévoles servent 166 personnes en situation de précarité chaque semaine. Les distributions ont lieu les après-midis du mardi et du vendredi. Mais il faut aussi collecter, trier, et ranger les produits.

Gérard, par exemple, consacre son mardi matin à la mise en rayon, et l'après-midi à la distribution. Le vendredi, il fait "la ramasse" avec son véhicule personnel, c'est à dire la tournée des supermarchés qui donnent des produits aux Restos.

Ses collègues sont également polyvalents. Ce qui les anime tous, c'est l'envie d'être utile. Françoise, par exemple, qui était infirmière en EHPAD, continue de se mettre au service des autres. Un sentiment partagé par Jacqueline, Mireille, et le reste de l'équipe.

Le centre de distribution de Lezoux (Puy-de-Dôme) © Radio France - Dominique Manent

Les Restos en temps de crise sanitaire

Pourtant, cette année a été difficile. Avec les contraintes sanitaires, finies les discussions autour d'un café. "Là, vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre, et vous partez !" regrette Mireille. "On n'a plus le temps de parler avec eux, de leurs problèmes."

La crise a également impacté la gestion des produits. Gérard le constate : "On a eu des ramasses un peu moins bonnes. Peut-être parce que les grandes surfaces ont eu du mal à gérer leurs stocks, ou parce qu'elles ont géré autrement pour avoir moins de gâchis".

La collecte du week-end avec les bénéficiaires

Pas question de baisser les bras, cette collecte annuelle doit être réussie, même si elle ne sera pas tout à fait comme les autres : moins de contacts avec les clients des magasins, pas de distribution de flyers qui détaillent la liste des produits recherchés etc ...

Des bénévoles seront aux côtés des bénéficiaires. Cette dame, qui est retraitée, et dont le mari est décédé il y a deux ans, vient régulièrement faire ses courses aux Restos. Elle témoigne : "Je leur dis un grand merci, s'ils n'étaient pas là, je tirerai encore plus la ficelle ! Ils sont très sympathiques, quand je suis là je me sens mieux". Autant dire qu'elle sera à l'entrée des magasins ce week-end : "J'en profite, donc c'est normal que j'aide, c'est normal !"

La collecte des Restos du coeur de Lezoux se tient dans trois magasins du secteur : Carrefour Market à Lezoux, Intermarché et Auchan à Billom. L'an passé, 4 tonnes de produits avaient été recoltés. Il faudrait faire aussi bien.

"On compte sur vous !", le message de Coluche, n'a jamais eu autant de sens. "Je crois qu'il faut s'intéresser de plus en plus aux autres" souligne Mireille.