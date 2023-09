Restos du cœur : bénéficiaires et bénévoles inquiets au centre niçois de la route de Turin

Les Restos du cœur pourraient disparaitre "d'ici 3 ans" à cause du manque d'un manque de ressource. C'est une affirmation du président de l'association, ce dimanche 3 août. 150 000 personnes pourraient être refoulées cet hiver également pour cause de manque de denrées.

ⓘ Publicité

L'inquiétude est de mise pour l'association fondée par Coluche. Elle se retrouve en difficulté à cause de la hausse du nombre de bénéficiaires. Une augmentation de ses coûts de fonctionnement liée à l'inflation est aussi pointée du doigt. Le gouvernement promet 15 millions d'euros d'aides supplémentaires qui seront bien utiles à Nice.

Une hausse du nombre de bénéficiaires constatée à Nice

"On a beaucoup plus de personnes depuis peu de temps", lance Ambre, une habituée du centre des Restos à Nice. Elle ajoute : "les profils sont très variés mais ce qui me marque le plus ce sont sans doute les étudiants. Voir un jeune de 15 ans demander à manger, c'est très triste".

Le centre de la route de Turin à Nice a la particularité d'être fréquenté par de nombreux étrangers. Des réfugiés ukrainiens depuis peu, largement accueillis dans les Alpes-Maritimes. Mais aussi des demandeurs asiles comme Sidonie. Cette Malienne ne supporterait pas de voir les Restos disparaitre : "ce serait très difficile de voir l'association disparaitre car tout est devenu cher dans les supermarchés. Grâce aux Restos, on arrive à jongler et à s'en sortir".