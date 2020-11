Restos du Cœur de Loire-Atlantique : des distributions d'urgence pendant la période de fermeture

Entre la fin de la campagne d'été et le début de celle hivernale, les Restos du Coeur de Loire-Atlantique sont contraints de fermer leurs portes pendant une quinzaine de jours. Mais compte tenu le reconfinement et l'augmentation de la précarité, des distributions d'urgence vont être réalisées.

Des cartons de bananes, de gels douches, des dizaines de sacs de pommes de terres : le dépôt des Restos du Coeur situé au 5 rue de la Garde, à Nantes, est archi-plein. Prêt à faire face à l'afflux de personnes qui vont s'y présenter dans les prochaines semaines du reconfinement. "Les gens vont arriver massivement, ça va être terrible", prédit déjà François Barillot, le responsable du centre d’urgence. Fermé initialement pendant une quinzaine de jours entre les deux campagnes, le centre de stockage des Restos du Coeur va finalement assurer des distributions d'urgence, une fois par semaine, pour aider ceux dans l'urgence la plus totale.

Au standard, la douce musique de la sonnerie se répète encore et encore. "On connait la situation réelle maintenant, déplore François Barillot. Le premier confinement nous a ouvert les yeux sur la situation réelle de la ville. C’est bien plus grave que ce qu’on pensait. On le voit d’ailleurs au standard avec des gens qui appellent complètement désespérés." Alors, pour faire face, salariés et bénévoles ne chôment pas entre coups de fils, palettes à stocker et organisation à peaufiner.

Pendant la quinzaine de fermeture, les Restos de Loire-Atlantique ont décidé de mettre en place une distribution d'urgence le samedi entre 9 heures et 19 heures. Une cinquantaine de bénévoles sont nécessaires pour assurer cette mission. "Ce sera le samedi parce-que sinon on n'aura pas assez de bénévoles actifs, confie Jacky Lepron, le président de l'association dans le département. 80% d'entre eux continuent à travailler alors que c'était l'inverse lors du premier confinement. En mars, on avait pu organiser des distributions trois fois par semaine alors que là, ça ne sera pas le cas".

Pour ne pas détériorer l'acheminement des denrées vers les 32 centres de Loire-Atlantique, la distribution ne se fera qu'au centre départemental. Et cette aide pour tous ceux qui ont perdu leur emploi précaire, qui travaillaient dans la restauration ou enchainer les boulots non déclarés va durer pendant au moins un mois. "Les gens vont arriver massivement à la porte, redoute le responsable du centre d’urgence. Je m’attends à des distributions à 2000 personnes. On n'a jamais connu ça en France mais ça va être ça."

Les camions des Restos du Coeur doivent prochainement approvisionner en denrées les 32 centres de Loire-Atlantique. © Radio France - Florian Cazzola

Un manque de bénévoles en Vendée

Contrairement à la première mise sous cloche du pays qui avait entrainé l'arrêt brutal de nombreuses activités aux Restos, cette fois, l'association créée par Coluche il y a 35 ans va poursuivre ses missions d'aide aux plus démunis. "On maintien toutes les activités qu'on appelle "de la rue au logement" comme les maraudes, le bus, l'accueil de jour pour les femmes à Nantes", énumère Jacky Lepron. Idem, le centre d'hébergement d'urgence va garder ses portes ouvertes et pour éviter la création de foyers de contamination, les personnes accueillies pourront y rester jour et nuit au lieu d'aller et venir dans la rue.

A quelque 70 kilomètres de là, dans le département vendéen voisin, la politique appliquée est similaire. A quelques exceptions près. Si toutes les activités de l'association se poursuivent, les 12 centres ne fermeront que le weekend précédant le début de la campagne hivernale fixé au 23 novembre. Mais ce confinement pose tout de même un gros problème : le manque à venir de mains.

"Au premier confinement, même si on avait des personnes de plus de 70 ans qui devaient se mettre en retrait, on avait des salariés, des jeunes qui venaient ponctuellement, rembobine Annie Bourasseau, la responsable de l'association dans le département. Là, on a aussi des personnes qui se mettent en retrait, on aura donc beaucoup moins de bénévoles et tous les jours, on m’annonce qu’il y aura moins de bénévoles." Pour ne pas manquer de main-d'oeuvre, Annie Bourasseau lance donc un appel aux salariés en chômage partiel ou à ceux qui auraient une demi-journée à consacrer aux précaires pendant les 16 semaines de la campagne d'hiver "Noël et jour de l'an compris", précise-t-elle.