Restos du Cœur : des dons en baisse dans l'Indre et en hausse dans le Cher

L'an dernier, les Restos du Cœur avaient collecté 35 tonnes de dons, dans l'Indre. Le bilan est tombé à 30 tonnes, le week-end dernier. Pour la seule ville de Châteauroux, la baisse est de quatre tonnes. Dans le département voisin, en revanche, les bénévoles ont le sourire. Dans le Cher, ils ont collecté 37 tonnes de dons, soit sept tonnes de plus.

Des techniques d'évitement

"Habituellement, les gens viennent naturellement vers nous, explique Christian Vaslin. Mais cette année, ils avaient des techniques d'évitement, _ils baissaient la tête, ils faisaient semblant de ne pas nous voir_, à l'entrée des supermarchés. Et ça, ce n'est pas courant !" Le président des Restos de l'Indre en parle avec le sourire, mais le constat est amer...

"Les bénéficiaires ont peur de l'avenir, les donateurs aussi, c_'est un contexte global"_, explique Christian Vaslin, conscient de l'inquiétude provoquée par la crise sanitaire et économique. Pourtant, dans ce contexte, cette collecte était importante, même vitale. Les besoins sont de plus en plus importants : 700.000 bénéficiaires de plus, depuis le premier confinement, au niveau national, et un manque à gagner de cinq millions d'euros, à cause du concert à huis clos des Enfoirés, cette année.

Les Restos de l'Indre vont devoir se contenter de ces 30 tonnes de dons, très loin des 680 tonnes de nourriture distribués, chaque année, aux 3.000 bénéficiaires du département.

Une belle progression dans le Cher

Dans le Cher, à l'inverse, la collecte a été excellente : 37 tonnes de dons, contre 30 tonnes, l'an dernier. Le responsable départemental, François-Régis Thinat, salue "une belle progression, une belle générosité dans cette période difficile."

La hausse a même été spectaculaire dans certaines communes du département, comme à Bourges où 6 tonnes de denrées et produits de première nécessité ont été collectées. C'est le double de l'an dernier.

Les Enfoirés comptent toujours sur vous, après la diffusion de leur concert, sur France Bleu Berry. Les CD et les DVD sont en vente. Chaque exemplaire permet de distribuer 17 repas.