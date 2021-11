"On a toujours besoin de bénévoles" rappelle le président des Restos du Cœur dans le Cher

La campagne d'hiver c'est la période, la plus délicate pour les restos du Cœur . Les personnes en grande précarité y sont confrontés à une aggravation de leurs conditions de vie notamment avec les factures de chauffage qui grimpent !

Avec près de 7000 bénéficiaires en Berry, dont 4300 bénéficiaires dans le Cher, les restos sont confrontés quotidiennement à cette précarité. Cette année la question pose sur la crise sanitaire et économique : Va-t-elle avoir un impact ? Bruno Tavernier président des Restos dans le Cher ne "l'espère pas" et estime même au premier jour de cette distribution "qu'on pourrait pour l'instant penser qu'on ne va pas avoir un afflux plus important." sans nier cependant les inquiétudes : "il y a une inquiétude parce que vous devinez bien que pour ces personnes, le moindre écart sur le budget, ça devient tout de suite catastrophique."

Pour mieux soutenir ces bénéficiaires : les Restos du Cher - comme de l'Indre - bénéficient d'un camion itinérant "un petit centre qui peut accueillir deux bénévoles à bord et qui parcourt les campagnes et les petites communes." Il devrait bientôt être mis en place (au mois de décembre) sur Chateaumeillant. L'objectif étant progressivement "d'étendre [le] maillage sur le département."

Recherche de bénévoles

Dans le Cher comme ailleurs, la force des Restos du cœur c'est la générosité et l'engagement. L'an dernier 37 tonnes de denrées alimentaires et produits de première nécessité avaient été collecté (sept tonnes de plus en seulement une année). "Dans les situations de crise, on s'aperçoit que les gens sont plus solidaires." saluait Bruno Tavernier qui rappelle que la porte est aussi toujours ouverte à tous ceux qui auraient du temps à consacrer à l'association pour des distributions ou toute autre tâche bénévole "faire partie des Restos du cœur, c'est une belle aventure." assure le président des Restos dans le Cher.