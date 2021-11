Restos du Coeur du Nord Isère : "50 % de nos bénéficiaires sont des jeunes"

Plus de bénéficiaires, moins de bénévoles, les Restos du Coeur entament leur 37ème campagne dans un contexte de crise sanitaire et économique.

Alors que s'ouvre la 37ème campagne des Restos du Coeur, Jean-Paul Cézard, soutien des 8 Restos du cœur du Nord Isère est l'invité de France bleu Isère.

Vous lancez votre campagne en pleine crise sanitaire, mais aussi au moment où les prix de l'énergie, des carburants, des loyers augmentent. Ce qui crée de nouvelles difficultés économiques. Voyez-vous arriver un nouveau public ?

Oui, un nouveau public vient vers nous, effectivement. Nous constatons que la situation des plus précaires s'est aggravée malgré la reprise économique. La situation des jeunes et des familles monoparentales est particulièrement alarmante. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de jeunes. 50 % des personnes que nous aidons ont moins de 25 ans. Et puis, il y a aussi l'isolement, la fracture numérique. La crise a accentué l'isolement des plus démunis. Donc, effectivement, nous nous attendons surtout à voir arriver un nouveau public de jeunes et de familles monoparentales.

Comment vous organisez-vous pour faire face à ces nouveaux venus? Est ce que vous avez assez de bénévoles ?

Dans les 8 centres de la partie Nord-Isère des Restos du Coeur, nous avons beaucoup de bénévoles. Et sur l'Isère, c'est près de 1000 bénévoles qui oeuvrent quotidiennement. Mais la crise sanitaire a éloigné certains de nos bénévoles, effectivement, pour des raisons de santé, ou parce qu'ils sont fragiles, ou âgés. Il nous est nécessaire de renouveler un peu nos effectifs, de les rajeunir.

Vous lancez donc un appel, vous avez besoin de bénévoles ?

Nous avons besoin de bénévoles, bien sûr ! Pour mieux accueillir les personnes aidées. L'accueil est un élément très important chez nous. Il faut accueillir, accompagner. On assure en quelque sorte un parcours avec les personnes aidées. Il faut de l'écoute. Et pour mieux les accueillir, il nous faut davantage de bénévoles dans le centre. Et on a besoin aussi de bénévoles pour encadrer et organiser ces centres.

On a besoin vraiment d'aide, que ce soit des aides financières, des dons. Les Français ont été particulièrement généreux l'année dernière. Il faut que cela continue et que ça va se poursuivre. On a besoin de partenariats avec les entreprises, donc on a vraiment besoin d'aide. Dans tous les domaines. On doit se procurer de la nourriture. L'an passé, c'est 2.000 tonnes de nourriture qui ont été nécessaires en Isère. Donc, il faut trouver ces produits. Il faut des produits d'hygiène, du matériel froid pour conserver les produits alimentaires, des armoires réfrigérées, de congélateurs. Il faut les acquérir et il nous faudra renouveler notre parc de véhicules. Il faudra aussi les entretenir.

On comprend que c'est un appel très large que vous lancez. Et pour ce qui est de la campagne présidentielle qui commence en ce moment, quels sujets voulez-vous voir aborder par les candidats, dans le contexte où vous êtes aujourd'hui ?

Dans ce contexte de crise sociale, de l'évolution des coûts, de l'augmentation du coût de l'énergie, on souhaite que ce sujet soit bien sûr abordé. Parce que tout ceci a un impact direct sur les conditions de vie des personnes qui nous rejoignent et des personnes aidées. Effectivement, c'est un sujet important. Ce sont toujours les personnes les plus démunies, les plus précaires qui souffrent le plus de la crise.