Restos du Cœur en Creuse : "Si on veut sauver la situation, il va falloir être drastique" selon la présidente

"La période va être difficile", prévient la présidente des Restos du Coeur en Creuse, Martine Haidon. Et pour cause : ce dimanche, le président national a annoncé que l'association "pourrait devoir fermer d'ici trois ans" à cause de difficultés financières. Conséquences : les différents centres creusois vont se voir obligés de limiter le nombre de bénéficiaires cet hiver.

Près d'un tiers de bénéficiaires en plus en un an

En raison de l'inflation notamment, le nombre de demandes est en forte hausse, y compris dans la Creuse. Depuis le mois de mars, l'association, répartie en 12 centres sur le département, vient en aide à 2.421 bénéficiaires, contre 1.915 l'année dernière à la même période ; depuis la campagne du mois de mars, 216.997 repas ont été servis. "Nous avons une augmentation de 20 à 34% selon les centres" précise Martine Haidon. Impossible pour l'association d'accueillir l'hiver prochain tous les demandeurs.

"Depuis toujours, il y a un barème d'été, un peu plus bas que la barème d'hiver : ce qui veut dire que certaines personnes que nous accueillons l'hiver ne peuvent pas l'être l'été. Cette année, hélas, il va falloir faire un peu d'économies en restant sur notre barème d'été, et aussi en donnant un peu moins". Une décision qui se fera sur des barèmes définis nationalement. Mais Martine Haidon souligne la difficulté, aussi, pour les bénévoles de refuser des demandes : "notamment pour ceux qui inscrivent et orientent les personnes accueillies. Mais si l'on veut sauver la situation, il va falloir être drastique pendant un an ou deux."

Les personnes à qui les repas devront être refusés pourront tout de même accéder aux autres services proposés par les Restos du Cœur, tels que les vestiaires, les ateliers ou les aides administratives.

Inflation aussi pour les Restos

La difficulté actuelle des Restos ne tient pas qu'à l'augmentation des demandes : l'association elle aussi souffre de l'inflation. "Comme nous achetons plus d'un tiers de nos marchandises, que les loyers, l'énergie, le carburant ont augmenté, on ne peut plus suivre" précise la présidente creusoise.

Dans les heures qui ont suivi l'annonce de Patrice Drouet, l'Etat s'est engagé à verser 15 millions à l'association. Une aide bienvenue, mais qui devra s'associer à d'autres : "on est toujours à la recherche de subventions, et d'aides des entreprises, aussi". Et la présidente de conclure que la fermeture des Restos du Coeur seraient "une catastrophe".