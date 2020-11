A l'occasion du début de la campagne d'hiver des restos du cœur, matinale spéciale sur France Bleu Périgord ce mardi 24 novembre. Le président de l'association en Dordogne estime que le nombre de bénéficiaires augmente et que les profils changent.

Restos du cœur en Dordogne : "de plus en plus de bénéficiaires ont perdu leur emploi" avec la crise

Avec la crise sanitaire et la crise économique qui s'en est suivie, les Restos du Cœur s'attendent à accueillir 1 millions de bénéficiaires cette année pour la campagne d'hiver. En Dordogne, selon le président de l'association Pierre Loas, le nombre d'inscriptions a augmenté de 5 à 10%.

Désormais, parmi les bénéficiaires, il y a aussi des commerçants qui ont perdu leur emploi à cause de la crise du coronavirus et qui ont besoin d'un coup de main alimentaire. Parmi les bénéficiaires également, des personnes à la retraite qui n'arrivent plus à s'en sortir.

L'année dernière, l'association a accompagné 7.000 bénéficiaires en Dordogne avec près de 700 bénévoles.