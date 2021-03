Restos du coeur en Mayenne : la collecte est un succès

Les mayennais ont encore une fois été généreux pour les Restos du coeur. Plus de 45 tonnes de produits récoltés lors de la collecte nationale, les 5, 6 et 7 mars derniers. Et des dons en augmentation dans certaines communes.

La récolte a été bonne, en Mayenne, pour les Restos du coeur, qui organisaient leur collecte nationale, les 5, 6 et 7 mars derniers. Plus de 45 tonnes récupérées, en trois jours, malgré les horaires raccourcis par le couvre-feu. Pour les organisateurs, c'est bien. Et certaines communes ont été plus généreuses que les années précédentes.

Des dons en hausse dans certaines communes

A Laval, ce sont 19,6 tonnes qui ont été récoltées. Un montant équivalant aux années précédentes. En revanche, dans certaines communes, on a battu les scores. C'est le cas à Chateau-Gontier-sur-Mayenne où 6,8 tonnes ont été récoltées, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'an dernier. A Villaine-la-Juhel, c'est une augmentation de 39% qui a été notée.

Grâce aux 200 bénévoles mobilisés

Le message est bien passé, cette année : certes, les Restos du Coeur ont besoin de nourriture, mais aussi de produits d'hygiène. Et, en effet, dans les caddies, les donateurs ont été nombreux à ajouter aux aliments, des couches pour bébés. Les protections féminines ont été plus nombreuses que d'habitude, mais encore insuffisamment. Tous ces dons ont pu être récoltés, grâce à la mobilisation de 200 bénévoles mayennais.