Restos du cœur : hausse spectaculaire de 25% des bénéficiaires dans les Alpes Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes, la dernière campagne a permis de venir en aide à 12 000 familles : quelques 30 000 personnes dont 726 bébés de moins d’un an selon les responsables de l'association. Il s'agit d'une hausse de 25% du nombre de bénéficiaires, c'est deux fois plus important que la hausse moyenne enregistrée au niveau national.

2 300 000 repas dans le 06

Il faut relativiser en raison de la campagne précédente qui s'étendait de novembre 2020 à novembre 2021. Les Alpes Maritimes ont enregistré l'arrivée de nombreux réfugiés d’Ukraine et continuent de subir les conséquences de la crise Covid. Il faut ajouter en plus cet automne la hausse de l’inflation des produits de base et des prix de l'énergie qui frappent particulièrement les plus fragiles.

On compte l’équivalent de 2 300 000 repas servis.

Près de 700 bénévoles sont répartis dans 19 centres d’activité (dont 5 dans la seule ville de Nice). Rue Dabray à Nice la distribution débute à 8 heures et demi ce mardi 22 novembre.