Restos du coeur : "Ils partent tout seuls, et on oublie les autres", regrette la Banque alimentaire de Moselle

Le coup de gueule du président de la banque alimentaire de Moselle. Dans un communiqué de presse, publié mardi 5 septembre, il dénonce les dernières déclarations du président des Restos du coeur. Ce dimanche, Patrice Douret a lancé un appel à l'aide face au gouffre financier dont est victime l'association. À l'échelle nationale, 150.000 bénéficiaires pourraient ne plus être aidés dans les prochains mois. En quelques jours, des industriels, le gouvernement, la famille de Bernard Arnault, et même l'équipe de France de football ont annoncé des promesses de dons.

"Moi, à mon niveau d'homme de terrain, je pose la question : est-ce que, dans cette affaire, les Restos du coeur ne vont pas ramasser toute la table du jackpot ?", demande Étienne Stock, le président de la Banque alimentaire de Moselle. "Les autres à côté, qu'est-ce qu'ils ont ? Alors qu'ils sont confrontés à la même situation, à la même évolution des baisses de moyens et d'augmentation des besoins. C'est ça qui me gêne dans cette démarche solitaire des Restos du coeur. Ils partent tout seuls, et les autres on les oublie."

"Partager ce qu'on a entre tout le monde"

"Je crois que la première des choses à faire, ça aurait été de se rapprocher des autres associations au niveau national, de discuter avec eux et de convenir d'une démarche commune", continue Étienne Stock. "Là, c'est presque un coup de tonnerre dans le paysage caritatif national."

Face à ces difficultés financières, la Banque alimentaire de Moselle n'a pas souhaité réduire ses aides. "On s'est déjà interrogés il y a plusieurs mois sur comment faire pour continuer", explique le président. "Il faut d'abord partager ce qu'on a entre tout le monde, et non pas enlever des gens pour continuer à donner autant à d'autres. Et puis nous essayons de chercher d'autres ressources... C'est un choix à faire : soit on diminue et on arrête, soit on cherche à faire autrement pour faire autant. Nous avons fait ce second choix."