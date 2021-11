Restos du Coeur : journée spéciale sur France Bleu mardi 23 novembre pour le lancement de la 37e campagne

France Bleu partenaire radio officiel des Restos du Cœur, se mobilise pour la 37e campagne 2021-2022. Tout au long de la journée, nos 44 stations sont mobilisées. Cette campagne est lancée dans un contexte inédit, une crise sanitaire qui a accentué les inégalités et mis en lumière plus que jamais la précarité alimentaire, qui touche de plus en plus durement les plus jeunes. Un enjeu majeur : continuer à faire face, dans l'urgence mais aussi à plus long terme.

Ouverture de la campagne d’hiver 2021-2022 : vos rendez-vous sur France Bleu, la radio des Restos du Cœur

Mardi 23 novembre

5h-9h : les matinales des 44 locales en édition spéciale Restos du Coeur

12h-13h : On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission avec Willy Rovelli et Patrice Douret, Président des Restos du Cœur

13h-14h : Ma France - Wendy Bouchard reçoit Romain Colucci

15h-16h : C’est déjà demain - Frédérique Le Teurnier reçoit Claude Bougères, responsable du bénévolat des Restos du Coeur

Les Restos du Cœur au quotidien

Les Restos du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 142 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi.

L'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 70.000 bénévoles réguliers est plus important que jamais malgré la reprise. La situation des plus précaires s’est aggravée avec la crise :

53% des personnes accueillies ont déclaré avoir connu une perte de ressources liée à la crise,

15 % ont déclaré être venus du fait de la crise

50 % des personnes aidées ont moins de 25 ans et 40 % sont mineures

