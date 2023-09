Restos du Coeur : l'industrie agroalimentaire et cosmétique multiplie les annonces de dons

Un million de yaourts, 200.000 paquets de pâtes, des conserves, des biscuits, ou encore des produits d'hygiène : les grands industriels ont annoncé, ces derniers jours, une augmentation de leurs dons en nature pour répondre aux appels à l'aide des Restos du Cœur et de la Croix rouge, notamment.

ⓘ Publicité

Les industriels des pâtes, conserves, biscuits ou produits laitiers Barilla, D'Aucy, Mondelez, Danone, Panzani et les industriels des produits d'hygiène et de cosmétiques comme Essity et L'Oréal ont augmenté leurs dons "de 600 tonnes livrables immédiatement", a indiqué mardi le cabinet du ministre de l'Industrie Roland Lescure. Panzani a ainsi donné 200.000 paquets de pâtes, précisait un communiqué du leader français du secteur mercredi. Danone offre un million de yaourts supplémentaires aux Restos, a annoncé le géant laitier jeudi. L’entreprise a également annoncé renforcer "son soutien au Programme Malin qui vient en aide aux familles sous contraintes budgétaires et leurs enfants en bas âge", pour accompagner "40.000 familles supplémentaires".

À lire aussi Restos du Coeur : les Bleus vont verser des dons à l'association, de nouvelles entreprises annoncent des aides

Tous les acteurs de la chaîne alimentaire réunis

Roland Lescure et l'Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) avaient incité lundi le secteur à se mobiliser, après l'appel à l'aide lancé dimanche par les Restos du Coeur et celui de lundi de la Croix Rouge. Mercredi après-midi, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a réuni *"toute la chaîne alimentaire" (*agriculteurs, associations, industriels et distributeurs) pour "faciliter le dialogue entre eux", a-t-il précisé après la rencontre.

Présent à la rencontre, le président du Marché international de Rungis, Stéphane Layani, a salué une "initiative totalement inédite", avec la réunion "pour la première fois" de l'ensemble des acteurs. "Les opérateurs donnent tous les jours, mais on est en France, on a besoin que l'Etat organise."

70 tonnes de brocolis à donner, mais personne pour aller les chercher

"Le sujet principal du don, c'est la capacité logistique à collecter ces dons", notamment pour les produits frais, dont les durées de consommation sont courtes, a souligné Marc Fesneau. "Les associations ont besoin d'un million de litres de lait dans un délai assez bref. Comment on fait en sorte de couvrir ce besoin ?"

Même problème pour les fruits et légumes : l'association Solaal, qui organise les dons entre agriculteurs et associations d'aide alimentaire, avait "70 tonnes de brocolis à aller chercher dans le Finistère" et n'a "trouvé personne pour le faire", a-t-il relaté.

Les associations débordées par les demandes d'aide

Assurant 35% de l'aide alimentaire en France, les Restos ont déjà accueilli 1,3 million de personnes depuis début 2023 contre 1,1 million sur l'ensemble de l'année dernière. L a Croix Rouge a constaté une hausse de 7% des demandes d'aide au premier semestre par rapport aux six premiers mois de 2022, année elle-même marquée par un bond de 22% des demandes par rapport à 2021. Au Secours Populaire, les demandes d'aide ont progressé "de 20 à 40%" selon les territoires.

L'Etat a promis une aide supplémentaire de 15 millions d'euros aux associations. La fondation Crédit Mutuel a promis 12,5 millions d'euros après avoir versé 5 millions en mars. La famille Arnault (LVMH) a annoncé 10 millions d'euros d'aide et TotalEnergies a fait un don de 5 millions d'euros.