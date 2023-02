Restos du Coeur : la fréquentation en hausse de 22% lors des "trois premiers mois" de la campagne d'hiver

Au lendemain de l'annonce de l'augmentation de plus d'un tiers des bénéficiaires des banques alimentaires , c'est au tour des Restos du Coeur de communiquer sur les chiffres de sa fréquentation ce mardi. Le nombre de personnes accueillies sur un an a augmenté de 22% sur les trois premiers mois de la campagne d'hiver par rapport à l'année dernière.

Par ailleurs, les distributions alimentaires dans l’espace public, les cantines solidaires, les accueils de jour et le maraudes "ont enregistré une augmentation de 25 %", a indiqué l'association. Lors de la campagne 2021/2022, l’association avait déjà distribué 142 millions de repas et accompagné 1,1 million de personnes, dont 110.000 bébés. Plus de la moitié des personnes accueillies par les Restos du Cœur a moins de 25 ans.

Selon l'association, si cette forte tendance à la hausse de la fréquentation se poursuit, les Restos du Cœur distribueront en 2023 entre 150 et 170 millions de repas. En comparaison, lors du lancement de l'association en 1985, 8 millions et demi de repas avaient été distribués.

Du 3 au 5 mars, les équipes bénévoles des Restos seront présentes dans plus de 7.000 supermarchés dans toute la France pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. L’objectif pour cette collecte nationale 2023 est de récolter 9.000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, selon l'association. "L’enjeu du Week-end Restos, les 3, 4 et 5 mars prochains, avec la Collecte Nationale en magasins et le spectacle des Enfoirés, est encore plus crucial cette année", estime l'association.