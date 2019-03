Restos du coeur : la générosité des Drômardéchois

Privas, France

C'est une bonne nouvelle pour les restos du coeur. En Ardèche, les chiffres viennent de tomber : quarante-cinq tonnes de produits alimentaires et d'hygiène ont été récoltés ce week-end. C'est 10% de plus que l'an passé.

La collecte dans la Drôme progresse également

Les restos du coeur n'ont pas encore terminé leur calcul. Mais on sait déjà que plusieurs centres ont plus récoltés que l'an passé. C'est par exemple le cas à Montélimar qui a collecté ce week-end douze tonnes de produits alimentaires. C'est trois de plus qu'en 2018. Il faut dire que cette année, les bénévoles ont prolongé la collecte à la sortie des grandes surfaces ouvertes le dimanche matin.

La campagne d'été débute ce lundi

La collecte permet d'alimenter partiellement la campagne d'été qui dure trente-six semaines jusqu'à la fin du mois de novembre. En fait les restos du coeur ne ferment plus. En été les critères sont plus sévères; il y a donc moins de bénéficiaires. En 2018, l'Ardèche a ainsi servi 177.000 repas contre 250.000 lors de la campagne d'hiver 2018/2019.