Restos du cœur : le nombre de bénéficiaires augmente de près de 17% dans les Bouches-du-Rhône

Alors que la 38ème campagne des Restos du cœur commence ce mardi 22 novembre, l'antenne départementale des Bouches-du-Rhône s'inquiète. Depuis le mois d'avril, alors que le nombre de bénéficiaires a augmenté de 12% au niveau national, la hausse départementale est encore plus forte. Elle pourrait atteindre 17% selon Alain Evezard, président des Restos du cœur 13, invité sur France Bleu Provence.

Modifier les plannings pour faire face à cette hausse

Si le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter, c'est notamment lié à la crise inflationniste, selon le président départemental : "L'augmentation du coût de l'essence, des denrées alimentaires et des produits de première nécessité... Toutes ces choses ont fait qu'on a beaucoup plus de personnes qui sont dans la précarité qu'avant."

Dans les prévisions faites par l'association, l'augmentation du nombre de bénéficiaires pourrait se situer entre 15 et 17%. Les Restos tournent aujourd'hui à plein régime pour accueillir ces personnes, de plus en plus nombreuses : "Actuellement, les camions font quatre tournées par matin pour livrer les centres d'activité, à raison d'une livraison par semaine par centre. Mais là, il va falloir changer le planning et faire des livraisons l'après-midi aussi, sinon on ne va pas tenir."

Malgré le nombre grandissant de prises en charge, Alain Evezard veut rassurer les bénéficiaires, ou ceux qui aimeraient en bénéficier : "Notre rôle, c'est évidemment de porter secours aux personnes qui sont en difficulté. C'est notre âme et donc on va continuer le faire." Pour devenir bénévole ou faire un don, vous pouvez vous rendre sur le site des Restos du cœur.