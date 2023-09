Restos du cœur : les bénéficiaires et bénévoles inquiets avant la campagne d'hiver à Ajaccio

Ils sont de plus en plus nombreux à venir dans cet ancien gymnase rue Nicolas Peraldi à Ajaccio (Corse). C'est ici que les Restos du cœur organisent leur distribution alimentaire, une fois par semaine pendant la campagne d'été. Mais cet hiver, la situation pourrait être différente. Son président national a affirmé que l'association allait être obligée de dire non à 150.000 bénéficiaires et que les Restos du cœur pouvaient même disparaître d’ici trois ans. En cause, un trou de 35 millions d'euros dans le budget de l'association, qui inquiète ces bénéficiaires et ces bénévoles de Corse du Sud.

Chaque bénéficiaire récupère, à différentes stands, le nombre de denrées alimentaires auxquelles il a droit. © Radio France - Julien Prouvoyeur

325 familles sont inscrites pour la distribution cet été au centre d'aide d'Ajaccio. Joëlle, bénévole aux Restos du cœur d'Ajaccio depuis 10 ans, l'a constaté depuis plusieurs mois. Les bénéficiaires sont toujours plus nombreux à venir à la distribution alimentaire : "On a beaucoup plus de personnes qui viennent s'inscrire depuis cette année. Avant, ça roulait bien mais quand on voit des fois qu'on n'a pas de produits à distribuer, que pendant un moment on n'avait plus de lait par exemple, c'est très compliqué." Et dans les différents "rayons", le nom donné par les bénévoles aux grandes étagères proposant les différentes denrées, il manque plusieurs produits.

Sur l'étagère de Catherine, certains desserts ne sont plus proposés aux bénéficiaires, faute de stock. © Radio France - Julien Prouvoyeur

"Il manque des paquets de gâteaux à trois points pour les personnes qui sont seules, il manque du choix en fait, soupire Catherine, au poste des desserts. Là, j'ai arrêté de distribuer les petits pots de compote individuelle parce que je les garde pour cet après-midi. Sinon, les gens de l'après-midi n'auront rien !" Et la situation ne va pas s'améliorer selon elle : "L'augmentation des prix est là. Nous, on la ressent et je pense que les Restos la ressentent aussi dans leurs achats. On sait très bien que l'hiver va être compliqué et que malheureusement, ça sera encore les classes moyennes qui vont être refusées ici."

"Je ne sais pas comment faire sans eux"

Cette augmentation du nombre de bénéficiaires, les premiers concernés la ressentent également. Angella vient régulièrement depuis quelques mois. Elle s'inquiète de cette situation : "Cette distribution, ça donne bien un coup de main à la famille. L'ambiance, l'écoute, l'aide, tout est tout est génial ici. J'ai deux enfants, je suis vraiment dans le besoin donc pour le moment, j'espère vraiment pouvoir encore en bénéficier." L'an dernier, près de 380.000 tonnes de marchandises ont été distribués en Corse du Sud, ce chiffre pourrait atteindre les 450.000 tonnes cette année.