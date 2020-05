Restos du Cœur : "les choses se sont considérablement dégradées" dans les Hauts-de-Seine

En Île-de-France, les Restos du Cœur accueillent de plus en plus de bénéficiaires depuis le début du confinement et de la campagne d'été. Illustration dans les Hauts-de-Seine avec l'invité de France Bleu Paris.

Le responsable des Restos du Cœur dans les Hauts-de-Seine, Jacques Latil, était l'invité de France Bleu Paris ce samedi 2 mai à l'occasion de la journée spécial Restos. Dans son département comme dans le reste de l'Île-de-France, la situation s'est "considérablement dégradée depuis une quinzaine de jours" selon lui.

Des habitants précarisés par le confinement

"La semaine dernière, on a servi 1 600 personnes dans les Hauts-de-Seine, et on a distribué 10 00 repas. Pour vous donner une idée, à Asnières, l'un des gros centres du 92, on a multiplié le nombre de personnes aidées par trois" explique le responsable départemental.

Parmi les bénéficiaires, beaucoup poussent la porte des Restos pour la première fois, précarisés par le confinement : "des personnes en chômage partiel, mais aussi des familles qui avant mettaient leurs enfants à la cantine".