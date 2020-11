Restos du coeur en Sarthe : le témoignage de Lucie, bénéficiaire et bénévole

Les Restos du Cœur, c'est une aide alimentaire de plus de 136 millions de repas distribués par an, mais aussi un accès au droit et à la justice, au microcrédit, sans oublier le soutien scolaire, l'aide au logement et à la recherche d'emploi.

L'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 73.000 bénévoles est permanent en cette période de crise sanitaire.

Lucie est une des bénéficiaires de l'association au Mans. Elle donne également de son temps, comme un juste retour de l'aide qu'on lui apporte.